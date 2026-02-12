تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت
موتورولا
بالترويج لهاتف Signature الذي جهّزته بمواصفات وتقنيات ممتازة لينافس أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا.
وحصل الهاتف على هيكل شديد المتانة، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاد الجهاز أتت (162.1/76.4/7) ملم، وزنه 186 غ.
شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1264/2780) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 6200 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
دعمته موتورولا أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2، وتقنية
bluetooth
6.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
Realme تطلق هاتفا متطورا بقدرات تصوير مميزة
Lebanon 24
Realme تطلق هاتفا متطورا بقدرات تصوير مميزة
13/02/2026 00:42:46
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
13/02/2026 00:42:46
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مريحة في الأذن.. HMD تُطلق سماعات لاسلكية متطورة بمواصفات مميزة
Lebanon 24
مريحة في الأذن.. HMD تُطلق سماعات لاسلكية متطورة بمواصفات مميزة
13/02/2026 00:42:46
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
Lebanon 24
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
13/02/2026 00:42:46
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
bluetooth
نانومتر
روسيا
ابيكس
سوميا
درويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
قيود روسيا على تيليجرام تثير قلق الجنود في ساحة المعركة
Lebanon 24
قيود روسيا على تيليجرام تثير قلق الجنود في ساحة المعركة
16:30 | 2026-02-12
12/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نموذج جديد من بايت دانس لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
نموذج جديد من بايت دانس لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
15:30 | 2026-02-12
12/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا نشأت الحياة على الأرض دون غيرها؟
Lebanon 24
لماذا نشأت الحياة على الأرض دون غيرها؟
14:00 | 2026-02-12
12/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"
Lebanon 24
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"
12:55 | 2026-02-12
12/02/2026 12:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يكشف سبب حظر واتساب.. وماكس يحل مكانه
Lebanon 24
الكرملين يكشف سبب حظر واتساب.. وماكس يحل مكانه
06:47 | 2026-02-12
12/02/2026 06:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
Lebanon 24
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
22:17 | 2026-02-11
11/02/2026 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن توسّع حربها المالية على الحزب.. قراءة في أبعاد العقوبات الجديدة
Lebanon 24
واشنطن توسّع حربها المالية على الحزب.. قراءة في أبعاد العقوبات الجديدة
03:00 | 2026-02-12
12/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أمور غير قانونية تحصل قرب مراكز التزلج.. ونداء للتحرك
Lebanon 24
بالفيديو: أمور غير قانونية تحصل قرب مراكز التزلج.. ونداء للتحرك
09:55 | 2026-02-12
12/02/2026 09:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:30 | 2026-02-12
قيود روسيا على تيليجرام تثير قلق الجنود في ساحة المعركة
15:30 | 2026-02-12
نموذج جديد من بايت دانس لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
14:00 | 2026-02-12
لماذا نشأت الحياة على الأرض دون غيرها؟
12:55 | 2026-02-12
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"
06:47 | 2026-02-12
الكرملين يكشف سبب حظر واتساب.. وماكس يحل مكانه
05:30 | 2026-02-12
مفاجأة علمية.. صدع خفي قد يسبب زلزالاً كبيراً في تركيا
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
13/02/2026 00:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24