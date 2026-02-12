تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة

Lebanon 24
12-02-2026 | 09:56
A-
A+
موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة
موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت موتورولا بالترويج لهاتف Signature الذي جهّزته بمواصفات وتقنيات ممتازة لينافس أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا. 
 
وحصل الهاتف على هيكل شديد المتانة، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاد الجهاز أتت (162.1/76.4/7) ملم، وزنه 186 غ.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1264/2780) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 6200 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

دعمته موتورولا أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2، وتقنية bluetooth 6.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
Realme تطلق هاتفا متطورا بقدرات تصوير مميزة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مريحة في الأذن.. HMD تُطلق سماعات لاسلكية متطورة بمواصفات مميزة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

bluetooth

نانومتر

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-02-12
Lebanon24
15:30 | 2026-02-12
Lebanon24
14:00 | 2026-02-12
Lebanon24
12:55 | 2026-02-12
Lebanon24
06:47 | 2026-02-12
Lebanon24
05:30 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24