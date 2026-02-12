موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة

بدأت بالترويج لهاتف Signature الذي جهّزته بمواصفات وتقنيات ممتازة لينافس أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

وحصل الهاتف على هيكل شديد المتانة، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاد الجهاز أتت (162.1/76.4/7) ملم، وزنه 186 غ.



شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1264/2780) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 6200 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.



دعمته موتورولا أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2، وتقنية 6.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)