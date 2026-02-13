تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

اشترته قبل 3 ساعات فقط.. انفجار هاتف iPhone 17 Pro Max في السعودية! (صورة)

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:00
اشترته قبل 3 ساعات فقط.. انفجار هاتف iPhone 17 Pro Max في السعودية! (صورة)
اشترته قبل 3 ساعات فقط.. انفجار هاتف iPhone 17 Pro Max في السعودية! (صورة) photos 0
تعرّضت سائحة روسية في السعودية لخسارة مادية كبيرة بسبب انفجار هاتف iphone 17 Pro Max، بعد ساعات قليلة من شرائه.

وأوردت قناة "Mash" على تليغرام أن السائحة التي تدعى إليزا، وهي أم لطفلين، لم تدم فرحتها طويلا بشراء الهاتف الجديد، فبعد 3 ساعات فقط من فتحه واستخدامه، بدأ الدخان يخرج منه واشتعلت فيه النار، ما تسبب بحريق في الغرفة التي كانت تقيم فيها، والتهمت النيران نصف محتويات الغرفة.
 
 
 
 
ولم تصب إليزا بأذى تبعا للقناة، لكنها خسرت الهاتف الذي يقدر ثمنه بـ 170 ألف روبل، كما التهمت النيران ملابس وإكسسوارات ومعدات كانت تستخدمها لنشر المحتوى على مدونتها على الإنترنت، تقدر قيمتها بمليوني روبل.

وتواصلت السيدة مع شركة آبل للحصول على هاتف جديد، لكن الشركة رفضت تعويضها عن أية خسائر أخرى غير الهاتف الذي احترق، فيما أشارت الشرطة إلى أن الهاتف كان سبب الحريق، لذا تسعى للحصول على تعوض مادي عن خسائرها.(روسيا اليوم)

