لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"

كشف مؤسس تطبيق " " أن التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد حصل على "أشمل عملية إعادة تصميم" منذ عشر سنوات.



وأضاف دروروف:"تطبيق تليغرام المخصص للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد حصل على أشمل عملية إعادة تصميم خلال السنوات العشر الماضية.. أطلقنا تحديثا جديدا للتطبيق، وبات متوفرا الآن لجميع الأجهزة المتوافقة".



وقال:" لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة، ولكن ، التحديث مكتمل ومتاح للجميع".



ومع التحديث الجديد أعيد تصميم واجهات الاستخدام في التطبيق بشكل كامل تقريبا، يجعل التصفح والبحث أسرع وأسهل، كما أضيف لواجهة الاستخدام شريط سفلي جديد يسهّل التبديل الفوري بين المحادثات والإعدادات والملفات الشخصية والأقسام الأخرى.



وحصل التطبيق مع التحديث أيضا على ميزة لترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز، من خلالها يمكن تعطيل الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية في التطبيق، ويمكن الوصول إليها من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن ثم اختيار وضعية " توفير الطاقة لتحسين الأداء وتوفير طاقة البطارية".



ومن الميزات الجديدة التي حصل عليها التطبيق مع التحديث أيضا " نقل الصلاحيات عند مغادرة المجموعة"، ففي حال قرر مؤسس مجموعة دردشة معينة مغادرة المجموعة، فسيتم نقل جميع الصلاحيات تلقائيا إلى أحد المشرفين عليها بعد أسبوع، فعندما يضغط على زر المغادرة ستظهر له نافذة تأكيد، يمكنه من خلالها اختيار بديل له للتحكم بالمجموعة في حال رغب بذلك.



