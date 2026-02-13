تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

ابتكار بطارية نووية من الألماس تدوم 5700 عام دون شحن

Lebanon 24
13-02-2026 | 07:06
ابتكار بطارية نووية من الألماس تدوم 5700 عام دون شحن
كشف باحثون عن ابتكار تكنولوجي ثوري يتمثل في "بطارية نووية" مصنوعة من الألماس الاصطناعي، قادرة على توليد الطاقة المستمرة لفترة تصل إلى 5700 عام.
 
وتعتمد هذه التقنية على استخدام النفايات المشعة من المفاعلات النووية، وتحديداً نظائر الكربون 14، حيث يتم ضغطها داخل كتل من الألماس لتحويل الإشعاعات مباشرة إلى تيار كهربائي.

وتتميز هذه البطارية بأنها لا تحتوي على أجزاء متحركة، ولا تتطلب أي صيانة، كما أنها لا تصدر أي انبعاثات ضارة، حيث يعمل الغلاف الماسي كدرع حماية يمنع تسرب الإشعاعات إلى الخارج.
 
ويُتوقع أن تُحدث هذه البطارية ثورة في تزويد الأجهزة التي يصعب استبدال بطارياتها بالطاقة، مثل منظمات ضربات القلب، الأقمار الصناعية، والمركبات الفضائية التي تنطلق في رحلات طويلة الأمد.

