Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

وداعًا لنسخة الويب.. ميزة جديدة لتنظيم البريد على أندرويد

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:00
وداعًا لنسخة الويب.. ميزة جديدة لتنظيم البريد على أندرويد
وداعًا لنسخة الويب.. ميزة جديدة لتنظيم البريد على أندرويد photos 0
أطلقت شركة  غوغل تحديثًا جديدًا لتطبيق  جيميل على هواتف أندرويد يضيف ميزة طال انتظارها لمستخدمي البريد الإلكتروني، تمنحهم القدرة على إنشاء الملصقات Labels مباشرة داخل التطبيق دون الحاجة للرجوع إلى نسخة الويب أو أجهزة الكمبيوتر. وتُعد هذه الخطوة ترقية مهمة في تجربة الاستخدام اليومية لمستخدمي جيميل على الهواتف الذكية.

حتى وقت قريب، كان على مستخدمي جيميل على أجهزة أندرويد الدخول إلى نسخة الويب من الخدمة أو استخدام تطبيق جيميل على iOS لإنشاء أو إدارة الملصقات، وهي وظيفة مهمة لتنظيم البريد وترتيبه في فئات مثل العمل، العائلة، أو المشاريع الخاصة.

لكن مع التحديث الأخير الذي بدأ في الانتشار تدريجيا، سيظهر خيار إنشاء ملصق Create label في القائمة الجانبية داخل التطبيق، ما يتيح للمستخدمين كتابة اسم الملصق الجديد وحفظه بسهولة تامة.

وعند النقر عليه، تظهر واجهة بسيطة تطلب إدخال اسم الملصق ثم حفظه، ما يسمح بفرز الرسائل وتصنيفها وفقًا لاحتياجات المستخدم.

بالإضافة إلى إنشاء الملصقات، يمكن للمستخدمين حذف أو تعديل الملصقات من داخل التطبيق عبر الذهاب إلى الإعدادات وتحديد إدارة الملصقات، دون الحاجة للرجوع إلى سطح المكتب.

لكن رغم هذا التقدم، لا يزال هناك قيد مهم، حيث لا يمكن للمستخدم تغيير لون الملصقات داخل التطبيق، وهي ميزة لا تزال متاحة فقط في نسخة الويب.

ويُعد هذا القيد من الأمور التي يأمل المستخدمون أن تعمل غوغل على إضافتها في تحديثات مستقبلية.

تُعد هذه الخاصية بمرتبة خطوة ضرورية نحو توحيد تجربة جيميل على جميع المنصات، إذ إن مستخدمي iOS والويب كانوا يتمتعون بهذه الإمكانية منذ سنوات، فيما استغرقت منصة أندرويد وقتًا طويلًا لتلقي هذه الوظيفة الأساسية.

يعكس هذا التحديث استجابة غوغل لاحتياجات المستخدمين الذين طال انتظارهم لترقية قدرات تطبيق جيميل على الهواتف الذكية.

فميزة الملصقات أساسية لتحسين إنتاجية البريد الإلكتروني والتنظيم والبحث السريع داخل الصندوق الوارد. (ارم نيوز)

ومع إتاحتها أخيرًا على أندرويد، سيصبح التعامل مع البريد أكثر سلاسة وفعالية.

حتى الآن، لا يظهر التحديث لدى جميع المستخدمين، إذ تتوزع الميزة تدريجيا وقد تظهر في حساب جيميل واحد، فيما لا تكون متاحة في حساب آخر.

ويعتمد ظهورها غالبًا على التفعيل من جانب الخوادم داخل غوغل وليس فقط على إصدار التطبيق.
