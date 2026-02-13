تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Galaxy AI محور هواتف S26 الجديدة

Lebanon 24
13-02-2026 | 15:43
أعلنت شركة  سامسونع للإلكترونيات رسميًا عن إقامة مؤتمرها السنوي Galaxy Unpacked 2026 في 25 فبراير/ شباط 2026 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث ستكشف فيه عن أحدث ابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الملحقة. 

والحدث، الذي يحمل شعار "الهاتف الذكي القادم المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يجعل حياتك أسهل"، سيتم عرضه مباشرة على الإنترنت عبر موقع سامسونغ الرسمي وقناة الشركة على يوتيوب في توقيت عالمي يبدأ من 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ و6 مساءً بتوقيت غرينتش.

من المتوقع أن يكون الحدث هو المنصة الرسمية لإعلان سلسلة هواتف  غالاكسي S26، والتي تتضمن ثلاث نسخ رئيسية هي S26 وS26+ وS26 Ultra. 

وقالت الشركة إن هذه الأجهزة صُممت لتبسيط التفاعلات اليومية ودمج قدرات Galaxy AI بسلاسة منذ تشغيل الهاتف لأول مرة، ما يعكس تركيز سامسونغ المتزايد على الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من تجربة المستخدم.

وتعكس التوقعات أيضًا أن سامسونغ ستركز على الترقية الداخلية للهواتف أكثر من التغييرات الجذرية في التصميم مع تحسينات في الأداء وعمر البطارية وقدرات الكاميرا، إلى جانب دمج ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً عبر نظام التشغيل الجديد.

واحدة من النقاط البارزة في دعوات سامسونغ والإعلانات الرسمية هي التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي Galaxy AI سيكون جزءًا مركزيًا في العرض، وليس مجرد إضافة ثانوية.

وتتوقع التقارير أن تقدم سامسونغ ميزات ذكية أكثر تكاملاً تتكيف مع سلوك المستخدم وتسهّل المهام اليومية، مثل تخصيص الإعدادات والاقتراحات الذكية.

وقد دعا عملاق التكنولوجيا المستخدمين إلى التسجيل المسبق للحدث عبر موقع الشركة للحصول على تحديثات حصرية وميزات إضافية قبل الإطلاق.

بجانب الهواتف، من المتوقع أن تعلن سامسونغ خلال الحدث عن الجيل الجديد من سماعات غالاكسي Buds 4 ونسخ محسّنة من الإكسسوارات، مع تحسينات تقنية في التصميم والأداء. كما أشارت مصادر إلى أن سامسونغ ستكشف عن تفاصيل الحجز المسبق والمزايا المتاحة للمشترين، مثل رصيد شراء بقيمة 30 دولارًا وعروض استبدال الأجهزة القديمة وغيرها من الحوافز التي تختلف بحسب البلد. 

وفقًا للعديد من التوقعات والتحليلات، من المرجح أن تدخل سلسلة  غالاكسي S26 الأسواق في أوائل شهر آذار 2026، بعد أسابيع قليلة من كشفها في حدث Unpacked، وقد يكون 11 آذار هو الموعد الأقرب للإطلاق الرسمي في بعض البلدان.
