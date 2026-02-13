OpenAI تتهم DeepSea الصينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي

اتهمت شركة " إيه.آي" ، الخميس، شركة "ديب سيك" باستهدافها وشركات أمريكية رائدة أخرى في مجال ، لتقليد نماذجها واستخدامها في تدريب برامجها الخاصة.



واتهمت "أوبن إيه.آي" بقيادة سام ألتمان الرئيس التنفيذي، شركة "ديب سيك"، بالاستمرار في الاستفادة من القدرات التي طورتها الشركة الأمريكية ومختبرات رائدة أخرى، بحسب " ".



وتتضمن هذه التقنية، المعروفة باسم "تقطير المعرفة"، استخدام نموذج ذكاء اصطناعي أقدم وأكثر رسوخاً وخبرة لتقييم جودة الإجابات الصادرة عن نموذج أحدث، مما يؤدي إلى نقل معلومات النموذج الأقدم بفعالية.



وحذرت "أوبن إيه.آي" المشرعين الأمريكيين، الخميس، في رسالة إلى لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة المعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين والحزب الشيوعي الصيني، من سلوك الشركة الصينية.



وقالت في المذكرة: "رصدنا حسابات مرتبطة بموظفي (ديب سيك) الذين يطورون أساليب للتحايل على قيود الوصول المفروضة من (أوبن إيه.آي) عبر أجهزة توجيه خارجية خفية وطرق أخرى تخفي مصدرها".



وأضافت الشركة الأمريكية: "نعلم أيضاً أن موظفي (ديب سيك) طوروا رمزاً للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والحصول على مخرجات تقطير المعرفة بطرق برمجية".



وتقول (أوبن إيه.آي) إن نماذج اللغة الصينية الكبيرة "تتجاهل بشكل نشط الجوانب المتعلقة بالتدريب الآمن وتوظيف النماذج الجديدة".



