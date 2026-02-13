تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تتهم DeepSea الصينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
13-02-2026 | 23:00
OpenAI تتهم DeepSea الصينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي
OpenAI تتهم DeepSea الصينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي photos 0
اتهمت شركة "أوبن إيه.آي" الأمريكية، الخميس، شركة "ديب سيك" الصينية باستهدافها وشركات أمريكية رائدة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، لتقليد نماذجها واستخدامها في تدريب برامجها الخاصة.

واتهمت "أوبن إيه.آي" بقيادة سام ألتمان الرئيس التنفيذي، شركة "ديب سيك"، بالاستمرار في الاستفادة من القدرات التي طورتها الشركة الأمريكية ومختبرات رائدة أخرى، بحسب "رويترز".

وتتضمن هذه التقنية، المعروفة باسم "تقطير المعرفة"، استخدام نموذج ذكاء اصطناعي أقدم وأكثر رسوخاً وخبرة لتقييم جودة الإجابات الصادرة عن نموذج أحدث، مما يؤدي إلى نقل معلومات النموذج الأقدم بفعالية.

وحذرت "أوبن إيه.آي" المشرعين الأمريكيين، الخميس،  في رسالة إلى لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة المعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني، من سلوك الشركة الصينية.

وقالت في المذكرة: "رصدنا حسابات مرتبطة بموظفي (ديب سيك) الذين يطورون أساليب للتحايل على قيود الوصول المفروضة من (أوبن إيه.آي) عبر أجهزة توجيه خارجية خفية وطرق أخرى تخفي مصدرها".

وأضافت الشركة الأمريكية: "نعلم أيضاً أن موظفي (ديب سيك) طوروا رمزاً للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والحصول على مخرجات تقطير المعرفة بطرق برمجية".

وتقول (أوبن إيه.آي) إن نماذج اللغة الصينية الكبيرة "تتجاهل بشكل نشط الجوانب المتعلقة بالتدريب الآمن وتوظيف النماذج الجديدة". 
الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الحزب الشيوعي

الشركة الأم

الأمريكية

الصينية

مختارة

رويترز

