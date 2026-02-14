تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
14-02-2026
|
01:00
أطلقت شركة Lava
الهندية
هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب سعره ومواصفاته المنافسة.
وحصل هاتف Yuva Star 3 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (165/76.1/8.5) ملم، وزنه 193غ.
وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام
android
15 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات IMG8322، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الاثمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط، وسيطرح في
الأسواق العالمية
بأسعار منافسة تبدأ من 70
يورو
تقريبا.
