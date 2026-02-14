تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة BMW تستدعي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم.. إليكم السبب

Lebanon 24
14-02-2026 | 04:00
A-
A+
شركة BMW تستدعي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم.. إليكم السبب
شركة BMW تستدعي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم.. إليكم السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استدعت شركة BMW الألمانية مئات الآلاف من سياراتها حول العالم بسبب خطر نشوب حريق في المحرك، وفق ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويشمل هذا الاستدعاء في ألمانيا 28,582 سيارة، إلا أن العدد الإجمالي للسيارات المستدعاة قد يصل إلى مئات الآلاف. 

وأشارت مجلة kfz-Betrieb المتخصصة إلى أن الرقم قد يبلغ 575 ألف سيارة، لكن شركة BMW لم تؤكد هذه البيانات بعد.

وقد يكون خطر اشتعال النار عند تشغيل المحرك مرتبطا بحدوث تماس كهربائي. وتشمل حملة الاستدعاء طرازات BMW التالية: الفئة الثانية Coupe، والفئات الثالثة والرابعة والخامسة، والفئة السادسة Gran Turismo، والفئة السابعة، وX4، وX5، وX6، وZ4، التي تم إنتاجها بين يوليو 2020 ويوليو 2022.

وأعادت صحيفة "بيلد" إلى الأذهان أن BMW كانت قد استدعت بالفعل مئات الآلاف من السيارات في الخريف الماضي بسبب مشكلة في بادئ التشغيل كانت قد تؤدي إلى نشوب حريق، نتيجة تآكل أجزاء إحدى الوحدات التقنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الروس المقيمين في ضواحي موسكو إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن شركة طاقة أوكرانية: انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في مقاطعة تشيرنهيف إثر هجوم روسي
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: استدعاء سيارات ضخ المياه للمساعدة في تفريق احتجاجات الحريديم بالقدس
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: استدعاء سيارات ضخ المياه للمساعدة في تفريق احتجاجات الحريديم بالقدس
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الألمانية

ألمانيا

جمالي

رابعة

بيلد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-02-14
Lebanon24
01:00 | 2026-02-14
Lebanon24
23:43 | 2026-02-13
Lebanon24
23:00 | 2026-02-13
Lebanon24
15:43 | 2026-02-13
Lebanon24
12:00 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24