تكنولوجيا وعلوم
شركة BMW تستدعي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم.. إليكم السبب
Lebanon 24
14-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استدعت شركة BMW
الألمانية
مئات الآلاف من سياراتها حول العالم بسبب خطر نشوب حريق في المحرك، وفق ما أوردت صحيفة "
بيلد
" الألمانية.
ويشمل هذا الاستدعاء في
ألمانيا
28,582 سيارة، إلا أن العدد الإجمالي للسيارات المستدعاة قد يصل إلى مئات الآلاف.
وأشارت مجلة kfz-Betrieb المتخصصة إلى أن الرقم قد يبلغ 575 ألف سيارة، لكن شركة BMW لم تؤكد هذه البيانات بعد.
وقد يكون خطر اشتعال النار عند تشغيل المحرك مرتبطا بحدوث تماس كهربائي. وتشمل حملة الاستدعاء طرازات BMW التالية: الفئة الثانية Coupe، والفئات الثالثة والرابعة والخامسة، والفئة السادسة Gran Turismo، والفئة السابعة، وX4، وX5، وX6، وZ4، التي تم إنتاجها بين يوليو 2020 ويوليو 2022.
وأعادت صحيفة "بيلد" إلى الأذهان أن BMW كانت قد استدعت بالفعل مئات الآلاف من السيارات في الخريف الماضي بسبب مشكلة في بادئ التشغيل كانت قد تؤدي إلى نشوب حريق، نتيجة تآكل أجزاء إحدى الوحدات التقنية.
