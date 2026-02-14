تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطبيق جديد تُطلقه "يوتيوب".. إليكم وظيفته

Lebanon 24
14-02-2026 | 14:00
A-
A+
تطبيق جديد تُطلقه يوتيوب.. إليكم وظيفته
تطبيق جديد تُطلقه يوتيوب.. إليكم وظيفته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة غوغل رسمياً تطبيق يوتيوب المخصص لنظارة "آبل فيجن برو"، وذلك بعد انتظار عامين منذ الكشف الأول عن النظارة لينهي بذلك حقبة الاعتماد على المتصفحات أو الحلول غير الرسمية التي افتقدت للكثير من المزايا التقنية العالية التي توفرها النظارة.
 
 
ويعد إطلاق التطبيق الأصلي (Native App) بمثابة تحول جذري لمستخدمي نظام "فيجن أو إس" (visionOS). فبينما كان استخدام "سفاري" يقيد جودة الفيديو ويدفع بالبطارية للاستنزاف، يقول المطورون إن التطبيق الجديد يأتي ليقدم تجربة "حوسبة مكانية" حقيقية.
 

أما الميزة الأكثر إثارة فهي الدعم الكامل لمحتوى 360 درجة وفيديوهات "في آر 180″، بالإضافة إلى المحتوى ثلاثي الأبعاد، مما يسمح للمشاهد بالانغماس داخل العمل بدلا من مجرد مشاهدته على شاشة افتراضية مسطحة.


وفي قفزة تقنية لافتة حسب ما أشار المراقبون، أعلنت غوغل أن التطبيق يدعم تشغيل الفيديوهات بدقة تصل إلى "8 كيه". ومع ذلك، فإن هذه القدرة الهائلة محصورة حاليا لمستخدمي النسخة الأحدث من النظارة المزودة بمعالج "آبل إم 5″، بينما يكتفي مستخدمو النسخة الأولى بمعالج "إم 2" بدقة "4 كيه".


ويعكس هذا التوجه استغلال غوغل لأقصى قدرات العتاد البرمجي الذي تقدمه آبل لضمان تشغيل سلس للمحتوى عالي الجودة دون مشاكل في الحرارة أو تقطيع الإطارات.
 

تجربة سينمائية وتحكم ذكي
 

يوفر التطبيق واجهة مستخدم مبتكرة تعتمد بالكامل على الإيماءات الطبيعية وحركة العين، مما يجعل التمرير بين الفيديوهات أو اختيار قوائم التشغيل أمراً في غاية السهولة.


كما يتيح التطبيق ميزة "البيئات الافتراضية"، حيث يمكن للمستخدم تحويل غرفته إلى سينما مظلمة تماما أو مشاهدة الفيديو وهو جالس على قمة جبل افتراضي، مما يعزز من مفهوم "السينما الشخصية" التي وعدت بها آبل.


إضافة لذلك، لم تغفل غوغل عن الميزات التقليدية، فالتطبيق يمنح المستخدم وصولا كاملا إلى اشتراكاته، وسجل المشاهدة، وفيديوهات "شورتس" (Shorts).


وبالنسبة لمشتركي يوتيوب بريميوم، أضافت الشركة ميزة التحميل للمشاهدة بدون إنترنت، وهي إضافة حيوية لمستخدمي النظارة أثناء الرحلات الجوية أو السفر.


وبهذه الخطوة، يقول المراقبون إن حلقة الترفيه على فيجن برو تكتمل، حيث يمثل يوتيوب أضخم مكتبة فيديو في العالم. ولم يعد الأمر مجرد "تطبيق إضافي"، بل هو اعتراف رسمي من غوغل بإمكانيات الواقع المختلط كمنصة مستقبلية لا يمكن تجاهلها. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"Open AI" تطلق ميزة جديدة لتكييف تفاعل "Chat GPT"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: يجب تطبيق "الطائف" واتفاقية الهُدنة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الجزيرة

امل على

قمة جبل

إنترنت

جزيرة

العين

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
Lebanon24
09:26 | 2026-02-14
Lebanon24
05:43 | 2026-02-14
Lebanon24
04:00 | 2026-02-14
Lebanon24
01:00 | 2026-02-14
Lebanon24
23:43 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24