تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

طورته "غوغل ديب مايند".. "ذكاء اصطناعي" ينخرط في "محادثات" البشر

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:00
A-
A+
طورته غوغل ديب مايند.. ذكاء اصطناعي ينخرط في محادثات البشر
طورته غوغل ديب مايند.. ذكاء اصطناعي ينخرط في محادثات البشر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت "غوغل ديب مايند" (Google DeepMind) عبر مدونتها الرسمية للأبحاث عن مشروع "ديالوغ لاب" (DialogLab)، وهو إطار عمل تجريبي يهدف إلى معالجة واحدة من أكبر فجوات الذكاء الاصطناعي الحالي وهي، عجزه عن إدارة المحادثات الجماعية الديناميكية.
 
 
وبينما برع "جميناي" (Gemini) وأقرانه في الحوارات الثنائية (فردية)، فإن الواقع البشري في الاجتماعات، والفصول الدراسية، والجلسات العائلية يتسم بالتعقيد والمقاطعات وتداخل الأدوار، وهو ما يسعى النظام الجديد لإتقانه.
 
 
والابتكار الأساسي في "ديالوغ لاب"  حسب المدونة يكمن في هندسته المعمارية، حيث يفصل النظام بين شيئين، هما "الإعداد الاجتماعي" المرتبط بتحديد المشاركين وأدوارهم مثل مدير أو معارض أو مراقب والعلاقات بينهم. والآخر هو "التدفق الزمني" المرتبط بكيفية تطور الحوار عبر "قصاصات" (Snippets) تمثل مراحل النقاش، من الافتتاحية إلى الجدال وصولا إلى بناء الإجماع.
 

وتوضح غوغل أن المصممين كانوا سابقا يختارون بين نماذج جامدة تتبع نصا محددا، أو نماذج توليدية عشوائية قد تخرج عن الموضوع. أما "ديالوغ لاب" فهو يقدم الحل الوسط، حيث يجمع بين "الهيكلية" أي القدرة على توجيه الحوار نحو هدف معين وبين "العفوية" أي قدرة الذكاء الاصطناعي على الارتجال والرد على مداخلات البشر غير المتوقعة.


كذلك، يتضمن النظام واجهة بصرية تعتمد على "السحب والإفلات" لبناء المشاهد، وتسمح للمطورين بتحديد "قواعد تبادل الأدوار"، مثل متى يحق للآلة المقاطعة؟ ومن له الأولوية في الحديث؟، وكذلك تحديد "القنوات الخلفية" كقدرة الآلة على إرسال إشارات تفاعل بسيطة (مثل "أها" أو "نعم") لإظهار الاستماع دون مقاطعته.


أيضاً، يسمح النظام للمطورين باستخدام لوحة تحليلية (Verification Dashboard)، وهي أداة تشخيصية تحلل "خريطة المشاعر" وتوزيع الحديث بين المشاركين، لمعرفة من استحوذ على النقاش ومن كان صامتاً.


وفي تجارب شملت 14 خبيراً في تصميم الألعاب والتعليم، أثبت النظام تفوقاً كبيراً في وضعية "التحكم البشري".
 
 
وفي هذه الوضعية، يعمل الذكاء الاصطناعي كمساعد للقائد البشري، حيث يقترح ردوداً ذكية أو يغير مسار النقاش بناء على رغبة المستخدم، مما جعل التجربة أكثر واقعية وانغماسا بنسبة كبيرة مقارنة بالأنظمة المؤتمتة بالكامل.


تطبيقات عملية تتجاوز "الدردشة"
 

من خلال هذه التجارب في "ديالوغ لاب" تطمح غوغل إلى تغيير عدة قطاعات:


- التعليم والتدريب: تمكين الطلاب من ممارسة "الإلقاء" أمام جمهور افتراضي متفاعل يطرح أسئلة صعبة.
 

- تصميم الألعاب: خلق شخصيات غير لاعبة (NPCs) تتفاعل مع بعضها البعض ومع اللاعب بشكل طبيعي تماماً.
 

- حل النزاعات: استخدام النظام كـ"وسيط رقمي" في اجتماعات العمل لضمان سماع جميع الأصوات ودمج الآراء المتعارضة في خلاصة واحدة.
 

وبحسب غوغل فإن "ديالوغ لاب" يمثل انتقالاً جوهرياً للذكاء الاصطناعي من عصر "المساعد الشخصي" إلى عصر "الشريك الجماعي". ومن خلال إتاحته مصدرا مفتوحا، تدعو غوغل المجتمع البحثي للمساهمة في بناء مستقبل تكون فيه الآلة عضواً فاعلاً وذكياً في كل طاولة نقاش بشرية. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"زووم" تنافس "غوغل" و"مايكروسوفت" بتحديث جديد لمساعدها الذكي
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونج تستعد للكشف عن عائلة Galaxy S26 بذكاء اصطناعي "فائق"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المقاطعات

المقاطعة

الجزيرة

✨ الخلف

الثنائي

النقاش

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
Lebanon24
14:00 | 2026-02-14
Lebanon24
09:26 | 2026-02-14
Lebanon24
05:43 | 2026-02-14
Lebanon24
04:00 | 2026-02-14
Lebanon24
01:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24