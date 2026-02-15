تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
شركة Lava تُعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
15-02-2026
|
07:48
أعلنت شركة Lava
الهندية
عن هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب سعره ومواصفاته المنافسة.
وحصل هاتف Yuva Star 3 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (165/76.1/8.5) ملم، وزنه 193غ.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام
android
15 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات IMG8322، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الاثمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط، وسيطرح في
الأسواق العالمية
بأسعار منافسة تبدأ من 70
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
