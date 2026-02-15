تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميتا تضيف ميزة التعرف على الوجوه لنظاراتها
Lebanon 24
15-02-2026
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط
شركة ميتا
لإدراج تقنية التعرف على الوجوه في نظاراتها الذكية، في خطوة قد تُسهّل التعرف على الأشخاص في الوقت الحقيقي، لكنها تثير جدلاً واسعًا حول الخصوصية والأمان.
وأفادت تقارير صحفية بأن شركة ميتا، المالكة لـ
فيسبوك
وإنستغرام، تعمل على إدراج هذه التقنية في نظاراتها الذكية، في خطوة من المتوقع أن تُحدث نقاشًا واسعًا حول الخصوصية والأمان في التكنولوجيا القابلة للارتداء.
ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا يستند إلى وثائق داخلية، تخطط ميتّا لطرح ميزة جديدة تسمى Name Tag، تسمح للمستخدمين بتحديد هوية الأشخاص بمجرد النظر إليهم عبر النظارات الذكية وطلب المعلومات من المساعد الذكي المدمج.
تقنية Name Tag هي ميزة للتعرف على الوجوه، يمكنها كشف هوية الأشخاص الذين يتفاعل معهم مرتدو النظارات عبر الاتصال ببيانات حسابات ميتا أو بملفات عامة على المواقع التابعة للشركة.
والميزة الجديدة يُمكن أن تُظهر أسماء وأوصاف أو معلومات أخرى مرتبطة بالأفراد في الوقت الحقيقي من خلال المساعد الذكي داخل النظارات.
وهذه التقنية قد يتم دمجها في نماذج
نظارات ميتا
الذكية مثل نظارات Ray‑Ban Meta أو النسخ المستقبلية منها. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
Lebanon 24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
15/02/2026 19:42:56
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من ميتا لتحسين السمع في الأماكن الصاخبة
Lebanon 24
ميزة جديدة من ميتا لتحسين السمع في الأماكن الصاخبة
15/02/2026 19:42:56
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا
Lebanon 24
ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا
15/02/2026 19:42:56
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تطرق ميزة رائعة لـ"فيسبوك".. اكتشفوها
Lebanon 24
"ميتا" تطرق ميزة رائعة لـ"فيسبوك".. اكتشفوها
15/02/2026 19:42:56
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نظارات ميتا
شركة ميتا
المستقبل
فيسبوك
شركة م
دمين
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سنوات من "المنع".. قرار من مايكروسوفت يخص مستخدمي "ويندوز 11"
Lebanon 24
بعد سنوات من "المنع".. قرار من مايكروسوفت يخص مستخدمي "ويندوز 11"
12:33 | 2026-02-15
15/02/2026 12:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Lava تُعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
شركة Lava تُعلن عن هاتفها الجديد
07:48 | 2026-02-15
15/02/2026 07:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن "غوغل".. طريقة لحذف الصور الحساسة
Lebanon 24
ضمن "غوغل".. طريقة لحذف الصور الحساسة
05:00 | 2026-02-15
15/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "مايكروسوفت".. ما القصة؟
Lebanon 24
تحذير من "مايكروسوفت".. ما القصة؟
02:00 | 2026-02-15
15/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من رسوم الـ"AI" الكاريكاتورية.. إليكم السبب
Lebanon 24
تحذير من رسوم الـ"AI" الكاريكاتورية.. إليكم السبب
23:00 | 2026-02-14
14/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:33 | 2026-02-15
بعد سنوات من "المنع".. قرار من مايكروسوفت يخص مستخدمي "ويندوز 11"
07:48 | 2026-02-15
شركة Lava تُعلن عن هاتفها الجديد
05:00 | 2026-02-15
ضمن "غوغل".. طريقة لحذف الصور الحساسة
02:00 | 2026-02-15
تحذير من "مايكروسوفت".. ما القصة؟
23:00 | 2026-02-14
تحذير من رسوم الـ"AI" الكاريكاتورية.. إليكم السبب
16:00 | 2026-02-14
طورته "غوغل ديب مايند".. "ذكاء اصطناعي" ينخرط في "محادثات" البشر
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24