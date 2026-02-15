تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ميتا تضيف ميزة التعرف على الوجوه لنظاراتها‎‎

Lebanon 24
15-02-2026 | 10:17
ميتا تضيف ميزة التعرف على الوجوه لنظاراتها‎‎
تخطط شركة ميتا لإدراج تقنية التعرف على الوجوه في نظاراتها الذكية، في خطوة قد تُسهّل التعرف على الأشخاص في الوقت الحقيقي، لكنها تثير جدلاً واسعًا حول الخصوصية والأمان.

وأفادت تقارير صحفية بأن شركة ميتا، المالكة لـ فيسبوك وإنستغرام، تعمل على إدراج هذه التقنية في نظاراتها الذكية، في خطوة من المتوقع أن تُحدث نقاشًا واسعًا حول الخصوصية والأمان في التكنولوجيا القابلة للارتداء.

ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا يستند إلى وثائق داخلية، تخطط ميتّا لطرح ميزة جديدة تسمى Name Tag، تسمح للمستخدمين بتحديد هوية الأشخاص بمجرد النظر إليهم عبر النظارات الذكية وطلب المعلومات من المساعد الذكي المدمج.
 
تقنية Name Tag هي ميزة للتعرف على الوجوه، يمكنها كشف هوية الأشخاص الذين يتفاعل معهم مرتدو النظارات عبر الاتصال ببيانات حسابات ميتا أو بملفات عامة على المواقع التابعة للشركة.

والميزة الجديدة يُمكن أن تُظهر أسماء وأوصاف أو معلومات أخرى مرتبطة بالأفراد في الوقت الحقيقي من خلال المساعد الذكي داخل النظارات.

وهذه التقنية قد يتم دمجها في نماذج نظارات ميتا الذكية مثل نظارات Ray‑Ban Meta أو النسخ المستقبلية منها. (إرم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من ميتا لتحسين السمع في الأماكن الصاخبة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تطرق ميزة رائعة لـ"فيسبوك".. اكتشفوها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
12:33 | 2026-02-15
Lebanon24
07:48 | 2026-02-15
Lebanon24
05:00 | 2026-02-15
Lebanon24
02:00 | 2026-02-15
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
