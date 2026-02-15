بعد سنوات من "المنع".. قرار من مايكروسوفت يخص مستخدمي "ويندوز 11"

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم ومرونة التخصيص، كشفت تقارير تقنية عن عزم شركة إعادة ميزة تحريك شريط المهام (Taskbar) في نظام التشغيل " 11"، وهي الميزة التي كانت غائبة منذ إطلاق النظام في عام 2021.



ووفقاً لما أورده موقع "إرم نيوز" ومصادر تقنية أخرى، فإن مايكروسوفت تعمل حالياً على اختبار إمكانية تحريك شريط المهام ليكون في أعلى الشاشة أو على الجوانب (يميناً ويساراً)، تماماً كما كان متاحاً في الإصدارات السابقة مثل "ويندوز 10". ومن المتوقع أن تُطرح هذه الميزة رسمياً ضمن التحديثات للنظام في صيف عام 2026، بعد أن تظهر تدريجياً في النسخ التجريبية لمشتركي برنامج " Insider".



أبرز ما سيتضمنه التحديث الجديد لشريط المهام:



-تحريك الموقع: إمكانية نقل الشريط من أسفل الشاشة إلى الأعلى أو الجوانب.

-تغيير الحجم: القدرة على إعادة تحجيم شريط المهام (Resize) لتكبير أو تصغير الأيقونات حسب رغبة المستخدم.

-تحسين التخصيص: توفير خيارات أوسع لتنظيم مساحة العمل، استجابةً لشكاوى المستخدمين الذين اعتبروا تثبيت الشريط في الأسفل تقييداً لحريتهم في التخصيص.



تأتي هذه الخطوة من مطالبات المستخدمين والضغط المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تراجعت مايكروسوفت عن قرارها السابق الذي بررته بتعارض تحريك الشريط مع عناصر واجهة المستخدم الجديدة مثل قائمة "ابدأ" والويدجت (Widgets) ومركز الإشعارات.





