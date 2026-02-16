تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في Galaxy S26 Ultra.. سامسونغ تكشف قريبًا عن 7 ترقيات قد تفاجئ المستخدمين

Lebanon 24
16-02-2026 | 00:04
A-
A+
في Galaxy S26 Ultra.. سامسونغ تكشف قريبًا عن 7 ترقيات قد تفاجئ المستخدمين
في Galaxy S26 Ultra.. سامسونغ تكشف قريبًا عن 7 ترقيات قد تفاجئ المستخدمين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شركة سامسونغ للكشف عن سلسلة galaxy S26 في 25 شباط 2026، وعلى رأسها Galaxy S26 Ultra.

ورغم أن معظم التسريبات كشفت عن التصميم والمواصفات والألوان، يبقى احتمال ظهور تحسينات غير متوقعة يرفع سقف توقعات المستخدمين واردًا.

بحسب تقرير نشره موقع "phonearena"، هناك سبع ترقيات محتملة قد تفاجئ المستخدمين:

سطوع شاشة أعلى
من المتوقع اعتماد الهاتف على لوحة OLED من الجيل M14، وهي أول قفزة كبيرة منذ لوحات M13 في الأجيال السابقة. هذا قد يرفع مستويات السطوع، خصوصًا أن هواتف مثل وان بلس 15 وصلت إلى حوالي 3500 شمعة باستخدام نفس اللوحة، ما قد يجعل شاشة Galaxy S26 الأفضل في السلسلة، حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ذاكرة تخزين أسرع (UFS 4.1)
على الرغم من أن Galaxy S25 Ultra قدم معيار UFS 4.0 السريع، فإن UFS 4.1 يوفر سرعة واستقرارًا أكبر، وهو أمر مهم مع توسع مهام الذكاء الاصطناعي على الهاتف، حيث تصبح سرعات الإدخال والإخراج حاسمة للأداء اليومي.

نظام تبريد أكثر كفاءة
الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأقوى حاليًا من "كوالكوم"، والأداء العالي قد يرفع الحرارة، ما يؤدي أحيانًا إلى خفض الأداء. تحسين غرفة البخار ونظام إدارة الحرارة قد يضمن أداءً ثابتًا لفترات أطول، خصوصًا في الألعاب الثقيلة والمهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

طبقة مضادة للانعكاس محسّنة
منذ Galaxy S24 Ultra، قدمت سامسونغ طبقة تقلل الانعكاس تحت الضوء القوي. الجيل الجديد قد يأتي بطبقة أكثر تطورًا، ما يعني رؤية أفضل للشاشة، خصوصية أكبر في الأماكن العامة، وتجربة استخدام أكثر راحة.

وحدة معالجة مخصصة للذكاء الاصطناعي
مع تركيز سامسونغ المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قد يضم الهاتف معالجًا مستقلًا لمعالجة مهام AI، ما يحسّن الكفاءة ويقلل استهلاك الطاقة مقارنة بالاعتماد على المعالج الرئيسي فقط.

معالجة صور وفيديو أفضل
رغم الأداء القوي لـ Galaxy S25 Ultra في التصوير، يمكن للتحسينات البرمجية أن تعزز:

النطاق الديناميكي

أداء الزوم

التصوير الليلي

جودة الفيديو
ما يرفع التجربة بشكل ملحوظ دون الحاجة لتغيير العتاد نفسه.

ألوان أكثر جرأة
الألوان المسربة تبدو تقليدية، لكن سامسونغ قد تطرح ألوانًا حصرية عبر متجرها الإلكتروني، لتكون أكثر تميزًا وجاذبية، ما يشكل عنصرًا تسويقيًا إضافيًا للهاتف.

رغم أن معظم تفاصيل Galaxy S26 Ultra باتت معروفة، تاريخ سامسونغ يظهر أنها غالبًا ما تحتفظ ببعض التحسينات الدقيقة التي تصنع الفارق عند الإطلاق الرسمي. في عالم الهواتف الرائدة، أحيانًا تأتي الثورة في التفاصيل الصغيرة التي لا تظهر إلا عند الاستخدام الفعلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 ميزات قد تجعل Galaxy S26 Ultra يتفوق على iPhone 17 Pro Max
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل إطلاقها.. سامسونغ تكشف بالخطأ تفاصيل طرازات سلسلة Galaxy S26
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونج تستعد للكشف عن عائلة Galaxy S26 بذكاء اصطناعي "فائق"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بتصميم تقليدي ينافس Galaxy S26 Ultra.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

كوالكوم

الرئيسي

الثورة

جاذبية

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-02-16
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15
Lebanon24
13:30 | 2026-02-15
Lebanon24
12:33 | 2026-02-15
Lebanon24
10:17 | 2026-02-15
Lebanon24
07:48 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24