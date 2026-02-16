في Galaxy S26 Ultra.. سامسونغ تكشف قريبًا عن 7 ترقيات قد تفاجئ المستخدمين

تستعد شركة للكشف عن سلسلة S26 في 25 شباط 2026، وعلى رأسها Galaxy S26 Ultra.



ورغم أن معظم التسريبات كشفت عن التصميم والمواصفات والألوان، يبقى احتمال ظهور تحسينات غير متوقعة يرفع سقف توقعات المستخدمين واردًا.



بحسب تقرير نشره موقع "phonearena"، هناك سبع ترقيات محتملة قد تفاجئ المستخدمين:



سطوع شاشة أعلى

من المتوقع اعتماد الهاتف على لوحة OLED من الجيل M14، وهي أول قفزة كبيرة منذ لوحات M13 في الأجيال السابقة. هذا قد يرفع مستويات السطوع، خصوصًا أن هواتف مثل وان بلس 15 وصلت إلى حوالي 3500 شمعة باستخدام نفس اللوحة، ما قد يجعل شاشة Galaxy S26 الأفضل في السلسلة، حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.



ذاكرة تخزين أسرع (UFS 4.1)

على الرغم من أن Galaxy S25 Ultra قدم معيار UFS 4.0 السريع، فإن UFS 4.1 يوفر سرعة واستقرارًا أكبر، وهو أمر مهم مع توسع مهام على الهاتف، حيث تصبح سرعات الإدخال والإخراج حاسمة للأداء اليومي.



نظام تبريد أكثر كفاءة

الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأقوى حاليًا من " "، والأداء العالي قد يرفع الحرارة، ما يؤدي أحيانًا إلى خفض الأداء. تحسين غرفة البخار ونظام إدارة الحرارة قد يضمن أداءً ثابتًا لفترات أطول، خصوصًا في الألعاب الثقيلة والمهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



طبقة مضادة للانعكاس محسّنة

منذ Galaxy S24 Ultra، قدمت سامسونغ طبقة تقلل الانعكاس تحت الضوء القوي. الجيل الجديد قد يأتي بطبقة أكثر تطورًا، ما يعني رؤية أفضل للشاشة، خصوصية أكبر في الأماكن العامة، وتجربة استخدام أكثر راحة.



وحدة معالجة مخصصة للذكاء الاصطناعي

مع تركيز سامسونغ المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قد يضم الهاتف معالجًا مستقلًا لمعالجة مهام AI، ما يحسّن الكفاءة ويقلل استهلاك الطاقة مقارنة بالاعتماد على المعالج فقط.



معالجة صور وفيديو أفضل

رغم الأداء القوي لـ Galaxy S25 Ultra في التصوير، يمكن للتحسينات البرمجية أن تعزز:



النطاق الديناميكي



أداء الزوم



التصوير الليلي



جودة الفيديو

ما يرفع التجربة بشكل ملحوظ دون الحاجة لتغيير العتاد نفسه.



ألوان أكثر جرأة

الألوان المسربة تبدو تقليدية، لكن سامسونغ قد تطرح ألوانًا حصرية عبر متجرها الإلكتروني، لتكون أكثر تميزًا وجاذبية، ما يشكل عنصرًا تسويقيًا إضافيًا للهاتف.



رغم أن معظم تفاصيل Galaxy S26 Ultra باتت معروفة، تاريخ سامسونغ يظهر أنها غالبًا ما تحتفظ ببعض التحسينات الدقيقة التي تصنع الفارق عند الإطلاق الرسمي. في عالم الهواتف الرائدة، أحيانًا تأتي في التفاصيل الصغيرة التي لا تظهر إلا عند الاستخدام الفعلي.

Advertisement