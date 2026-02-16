تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

لحماية الأطفال... دولة أوروبية تتجه لفرض قيود مشددة على الإنترنت!

Lebanon 24
16-02-2026 | 02:27
لحماية الأطفال... دولة أوروبية تتجه لفرض قيود مشددة على الإنترنت!
تخطط الحكومة البريطانية للحصول على صلاحيات أوسع لتنظيم الوصول إلى الإنترنت، إذ يعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر أن ذلك ضروري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتغيرة بسرعة.

ويتوقع أن تؤدي هذه الصلاحيات الموسعة إلى تقليل دور البرلمان في مراقبة القيود المستقبلية.

وقال ستارمر في بيان: "التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، ويتعين أن تواكبها القوانين"، بحسب "رويترز".

وقال مكتب ستارمر إن هذا ضروري حتى "نتمكن بعد المراجعة من التحرك بسرعة بناء على نتائجها في غضون أشهر، بدلا من الانتظار لسنوات حتى صدور تشريع أساسي جديد كلما تطورت التكنولوجيا".

وقالت الحكومة إن المزيد من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستخضع أيضاً لحظر إنشاء صور جنسية دون موافقة الشخص المعني، بعد اتخاذ إجراءات ضد روبوت الدردشة "جروك" التابع للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وسيتم إدخال هذه الإجراءات كتعديل على التشريعات الحالية المتعلقة بالجريمة وحماية الأطفال التي ينظر فيها البرلمان.

وقالت الحكومة البريطانية، الشهر الماضي، إنها ستجري مشاورات حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار النموذج الأسترالي للأطفال دون سن 16 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت إسبانيا واليونان وسلوفينيا عزمها فرض حظر مماثل. (آرم نيوز) 
