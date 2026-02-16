تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور

Lebanon 24
16-02-2026 | 14:38
A-
A+
مفاجأة من أبل.. تحديثٌ منتظر أبصر النور
مفاجأة من أبل.. تحديثٌ منتظر أبصر النور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون "iOS 26.3"، والذي يحمل مجموعة من التحسينات الجوهرية التي تركز بشكل أساسي على تسريع عمليات نقل البيانات وتدعيم منظومة الخصوصية للمستخدمين.

يوفر التحديث الجديد تقنيات متطورة تهدف إلى تسهيل عملية نقل الملفات والبيانات الضخمة بين أجهزة "أبل" المختلفة، مع تقليل زمن الاستجابة وضمان استقرار الاتصال أثناء عمليات المزامنة السحابية أو النقل المباشر، مما يمثل استجابة لمطالب المستخدمين بزيادة كفاءة الأداء.

في سعيها المستمر لتعزيز أمن المستخدم، قدمت "أبل" في إصدار "iOS 26.3" أدوات تحكم جديدة تمنح المستخدمين إشرافاً أدق على البيانات التي تشاركها التطبيقات. ويتضمن التحديث تشفيراً محسناً للمحادثات والملفات المخزنة، بالإضافة إلى ميزات تنبيهية ذكية تكتشف أي محاولات غير مصرح بها للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا بشكل أكثر فعالية من الإصدارات السابقة.

إلى جانب المزايا الأمنية، عالج التحديث عدداً من الثغرات البرمجية التي ظهرت في الإصدارات السابقة، مع تحسين استهلاك البطارية ورفع كفاءة معالجة التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتكاملاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تبصر النسخة المعربة من المسلسل التركي الأشهر "العشق الممنوع" النور؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث ووفدا من "كنام" في سبل التعاون وتحديث استوديوات "إذاعة لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

النقل المباشر

الأمريكية

أمريكي

بيت أ

دمين

فيرا

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-02-16
Lebanon24
13:38 | 2026-02-16
Lebanon24
08:43 | 2026-02-16
Lebanon24
07:24 | 2026-02-16
Lebanon24
02:27 | 2026-02-16
Lebanon24
01:06 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24