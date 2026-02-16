تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور
Lebanon 24
16-02-2026
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "أبل"
الأمريكية
عن إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون "iOS 26.3"، والذي يحمل مجموعة من التحسينات الجوهرية التي تركز بشكل أساسي على تسريع عمليات نقل البيانات وتدعيم منظومة الخصوصية للمستخدمين.
يوفر التحديث الجديد تقنيات متطورة تهدف إلى تسهيل عملية نقل الملفات والبيانات الضخمة بين أجهزة "أبل" المختلفة، مع تقليل زمن الاستجابة وضمان استقرار الاتصال أثناء عمليات المزامنة السحابية أو
النقل المباشر
، مما يمثل استجابة لمطالب المستخدمين بزيادة كفاءة الأداء.
في سعيها المستمر لتعزيز أمن المستخدم، قدمت "أبل" في إصدار "iOS 26.3" أدوات تحكم جديدة تمنح المستخدمين إشرافاً أدق على البيانات التي تشاركها التطبيقات. ويتضمن التحديث تشفيراً محسناً للمحادثات والملفات المخزنة، بالإضافة إلى ميزات تنبيهية ذكية تكتشف أي محاولات غير مصرح بها للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا بشكل أكثر فعالية من الإصدارات السابقة.
إلى جانب المزايا الأمنية، عالج التحديث عدداً من الثغرات البرمجية التي ظهرت في الإصدارات السابقة، مع تحسين استهلاك البطارية ورفع كفاءة معالجة التطبيقات التي تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتكاملاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تبصر النسخة المعربة من المسلسل التركي الأشهر "العشق الممنوع" النور؟
Lebanon 24
هل تبصر النسخة المعربة من المسلسل التركي الأشهر "العشق الممنوع" النور؟
17/02/2026 01:13:32
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
17/02/2026 01:13:32
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
17/02/2026 01:13:32
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص بحث ووفدا من "كنام" في سبل التعاون وتحديث استوديوات "إذاعة لبنان"
Lebanon 24
مرقص بحث ووفدا من "كنام" في سبل التعاون وتحديث استوديوات "إذاعة لبنان"
17/02/2026 01:13:32
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
النقل المباشر
الأمريكية
أمريكي
بيت أ
دمين
فيرا
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
Lebanon 24
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
16:39 | 2026-02-16
16/02/2026 04:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تعظيم الربح والخصوصية.. كيف سترسم الإعلانات مستقبل ChatGPT؟
Lebanon 24
بين تعظيم الربح والخصوصية.. كيف سترسم الإعلانات مستقبل ChatGPT؟
13:38 | 2026-02-16
16/02/2026 01:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يُصيب "إكس"
Lebanon 24
عطل يُصيب "إكس"
08:43 | 2026-02-16
16/02/2026 08:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة
Lebanon 24
في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة
07:24 | 2026-02-16
16/02/2026 07:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية الأطفال... دولة أوروبية تتجه لفرض قيود مشددة على الإنترنت!
Lebanon 24
لحماية الأطفال... دولة أوروبية تتجه لفرض قيود مشددة على الإنترنت!
02:27 | 2026-02-16
16/02/2026 02:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:39 | 2026-02-16
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
13:38 | 2026-02-16
بين تعظيم الربح والخصوصية.. كيف سترسم الإعلانات مستقبل ChatGPT؟
08:43 | 2026-02-16
عطل يُصيب "إكس"
07:24 | 2026-02-16
في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة
02:27 | 2026-02-16
لحماية الأطفال... دولة أوروبية تتجه لفرض قيود مشددة على الإنترنت!
01:06 | 2026-02-16
هواوي تُطلق عالميًا لأول مرة ميزة مراقبة خطر السكري في الساعات الذكية
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24