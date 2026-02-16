تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

باحثون صينيون ينجحون في وضع نظام موحد لتأريخ جيولوجية القمر

Lebanon 24
16-02-2026 | 23:00
باحثون صينيون ينجحون في وضع نظام موحد لتأريخ جيولوجية القمر
حقق علماء من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم طفرة علمية هامة في فهم تاريخ القمر، بعد توصلهم إلى إمكانية إنشاء نظام عالمي موحد لتأريخ السطح القمري، وهو ما يمهد الطريق لفهم أدق لتطور الأجرام السماوية في نظامنا الشمسي.

كشفت الدراسة المنشورة في دورية "سينس أدفانسز" (Science Advances) عن توافق كبير في معدلات الحفر الناتجة عن اصطدامات الأجرام السماوية بين جانبي القمر القريب والبعيد. هذا الاكتشاف يدحض النظريات السابقة التي كانت تشير إلى وجود تباين كبير، ويؤكد وجود تدفق تصادمي متجانس أثر على القمر بأكمله عبر مليارات السنين.

استند الباحثون في نتائجهم إلى تحليل دقيق لصور الاستشعار عن بعد ومقارنتها بالعينات الفريدة التي جلبتها بعثة "تشانغ آه-6" من الجانب البعيد للقمر في يونيو 2024. وقد شمل التحليل صخور البازلت الحديثة (عمرها 2.8 مليار سنة) ونوريت قديم (عمره 4.25 مليار سنة)، وتم دمج هذه المعطيات مع البيانات التاريخية لبعثات "أبولو" الأمريكية و"لونا" السوفيتية.

أكد "يويه تسونغ يوي"، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذا الإنجاز يوفر أساساً موثوقاً لوضع تسلسل زمني كلي وموحد للقمر. ولا تقتصر أهمية هذا النظام على دراسة جار الأرض فحسب، بل يمثل مرجعاً علمياً حاسماً لإعادة بناء تاريخ التصادمات المبكرة وتطور أسطح الكواكب الأخرى، مما يعزز فهمنا لتاريخ النظام الشمسي وتكوينه الجيولوجي.

