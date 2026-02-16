تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
باحثون صينيون ينجحون في وضع نظام موحد لتأريخ جيولوجية القمر
Lebanon 24
16-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق علماء من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية
الصينية
للعلوم طفرة علمية هامة في فهم تاريخ القمر، بعد توصلهم إلى إمكانية إنشاء نظام عالمي موحد لتأريخ السطح القمري، وهو ما يمهد الطريق لفهم أدق لتطور الأجرام السماوية في نظامنا الشمسي.
كشفت الدراسة المنشورة في دورية "سينس أدفانسز" (Science Advances) عن توافق كبير في معدلات الحفر الناتجة عن اصطدامات الأجرام السماوية بين جانبي القمر القريب والبعيد. هذا الاكتشاف يدحض النظريات السابقة التي كانت تشير إلى وجود تباين كبير، ويؤكد وجود تدفق تصادمي متجانس أثر على القمر بأكمله عبر مليارات السنين.
استند الباحثون في نتائجهم إلى تحليل دقيق لصور الاستشعار عن بعد ومقارنتها بالعينات الفريدة التي جلبتها بعثة "تشانغ آه-6" من الجانب البعيد للقمر في يونيو 2024. وقد شمل التحليل صخور البازلت الحديثة (عمرها 2.8 مليار سنة) ونوريت قديم (عمره 4.25 مليار سنة)، وتم دمج هذه المعطيات مع البيانات التاريخية لبعثات "أبولو"
الأمريكية
و"لونا" السوفيتية.
أكد "يويه تسونغ يوي"، المؤلف
الرئيسي
للدراسة، أن هذا الإنجاز يوفر أساساً موثوقاً لوضع تسلسل زمني كلي وموحد للقمر. ولا تقتصر أهمية هذا النظام على دراسة جار الأرض فحسب، بل يمثل مرجعاً علمياً حاسماً لإعادة بناء تاريخ التصادمات المبكرة وتطور أسطح الكواكب الأخرى، مما يعزز فهمنا لتاريخ النظام الشمسي وتكوينه الجيولوجي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باحثون ينجحون في طباعة هياكل ثلاثية الأبعاد داخل خلايا بشرية حية
Lebanon 24
باحثون ينجحون في طباعة هياكل ثلاثية الأبعاد داخل خلايا بشرية حية
17/02/2026 09:38:05
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
باحثون صينيون يطورون بطارية ليثيوم-كبريت تعمل بالطاقة الشمسية
Lebanon 24
باحثون صينيون يطورون بطارية ليثيوم-كبريت تعمل بالطاقة الشمسية
17/02/2026 09:38:05
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصين.. باحثون يطورون نظاماً روبوتياً لجراحة العيون
Lebanon 24
في الصين.. باحثون يطورون نظاماً روبوتياً لجراحة العيون
17/02/2026 09:38:05
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
Lebanon 24
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
17/02/2026 09:38:05
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الأمريكية
أكاديمية
الصينية
الرئيسي
الفريد
أمريكي
العين
الصين
تابع
قد يعجبك أيضاً
صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من "علي بابا"
Lebanon 24
صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من "علي بابا"
01:00 | 2026-02-17
17/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
Lebanon 24
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
16:39 | 2026-02-16
16/02/2026 04:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور
Lebanon 24
مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور
14:38 | 2026-02-16
16/02/2026 02:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تعظيم الربح والخصوصية.. كيف سترسم الإعلانات مستقبل ChatGPT؟
Lebanon 24
بين تعظيم الربح والخصوصية.. كيف سترسم الإعلانات مستقبل ChatGPT؟
13:38 | 2026-02-16
16/02/2026 01:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يُصيب "إكس"
Lebanon 24
عطل يُصيب "إكس"
08:43 | 2026-02-16
16/02/2026 08:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:00 | 2026-02-17
صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من "علي بابا"
16:39 | 2026-02-16
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
14:38 | 2026-02-16
مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور
13:38 | 2026-02-16
بين تعظيم الربح والخصوصية.. كيف سترسم الإعلانات مستقبل ChatGPT؟
08:43 | 2026-02-16
عطل يُصيب "إكس"
07:24 | 2026-02-16
في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24