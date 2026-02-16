تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم

Lebanon 24
16-02-2026 | 16:39
A-
A+
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم
تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركتا "أبل" و"تيك توك" عن تعاون استراتيجي جديد يهدف إلى دمج خدمات "أبل ميوزيك" بشكل أعمق داخل منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة، وذلك عبر إطلاق ميزتين مبتكرتين تتيحان للمستخدمين تفاعلاً أسلس مع المحتوى الموسيقي.

وتتمثل الميزة الأولى في تمكين مستخدمي "تيك توك" من إضافة الأغاني والمقاطع الصوتية التي يكتشفونها أثناء تصفح الفيديوهات مباشرة إلى مكتبة "أبل ميوزيك" الخاصة بهم بضغطة زر واحدة، مما يلغي الحاجة للبحث اليدوي عن الأغاني في تطبيقات منفصلة. أما الميزة الثانية، فتتيح مشاركة المقاطع الموسيقية والقوائم المفضلة من "أبل ميوزيك" مباشرة عبر قصص "تيك توك" (TikTok Stories) أو المنشورات، مع توفير روابط مباشرة للاستماع.

تسعى "أبل" من خلال هذا التعاون إلى زيادة قاعدة مشتركيها في خدمة الموسيقى عبر الاستفادة من الانتشار الواسع ومنظومة الاكتشاف الموسيقي القوية التي يمتلكها "تيك توك". في المقابل، تهدف المنصة الصينية إلى تعزيز تجربة صناع المحتوى عبر توفير أدوات قانونية وسهلة لمشاركة الموسيقى عالية الجودة، مما يرسخ مكانتها كأداة رائدة في صناعة التوجهات الموسيقية العالمية (Trends).

بدأت الشركتان في طرح الميزات الجديدة تدريجياً لمستخدمي هواتف آيفون في عدد من الأسواق العالمية، على أن يتم تعميم التحديث لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك ضمن جهود الشركتين لتضييق الفجوة بين منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث الموسيقي المباشر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق مزايا جديدة على آيفون خلال 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزات جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل بلاي لتوفير المساحة على هواتف أندرويد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الأسواق العالمية

الصينية

القادمة

الفجوة

tiktok

القصير

الصين

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
14:38 | 2026-02-16
Lebanon24
13:38 | 2026-02-16
Lebanon24
08:43 | 2026-02-16
Lebanon24
07:24 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24