تعاونٌ بين أبل وتيك توك.. ميزتان جديدتان ستقلبان هواتفكم

أعلنت شركتا "أبل" و"تيك توك" عن تعاون استراتيجي جديد يهدف إلى دمج خدمات "أبل ميوزيك" بشكل أعمق داخل منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة، وذلك عبر إطلاق ميزتين مبتكرتين تتيحان للمستخدمين تفاعلاً أسلس مع المحتوى الموسيقي.



وتتمثل الميزة الأولى في تمكين مستخدمي "تيك توك" من إضافة الأغاني والمقاطع الصوتية التي يكتشفونها أثناء تصفح الفيديوهات مباشرة إلى مكتبة "أبل ميوزيك" الخاصة بهم بضغطة زر واحدة، مما يلغي الحاجة للبحث اليدوي عن الأغاني في تطبيقات منفصلة. أما الميزة الثانية، فتتيح مشاركة المقاطع الموسيقية والقوائم المفضلة من "أبل ميوزيك" مباشرة عبر قصص "تيك توك" (TikTok Stories) أو المنشورات، مع توفير روابط مباشرة للاستماع.



تسعى "أبل" من خلال هذا التعاون إلى زيادة قاعدة مشتركيها في خدمة الموسيقى عبر الاستفادة من الانتشار الواسع ومنظومة الاكتشاف الموسيقي القوية التي يمتلكها "تيك توك". في المقابل، تهدف المنصة إلى تعزيز تجربة صناع المحتوى عبر توفير أدوات قانونية وسهلة لمشاركة الموسيقى عالية الجودة، مما يرسخ مكانتها كأداة رائدة في صناعة التوجهات الموسيقية العالمية (Trends).



بدأت الشركتان في طرح الميزات الجديدة تدريجياً لمستخدمي هواتف آيفون في عدد من ، على أن يتم تعميم التحديث لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة ، وذلك ضمن جهود الشركتين لتضييق بين منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث الموسيقي المباشر.





Advertisement