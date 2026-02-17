صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من "علي بابا"

أصدرت شركة " " أمس الإثنين النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي " 3.5" ⁠المصمم لتنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة مع تحسينات كبيرة في الأداء والتكلفة.



وتشير الشركة العملاقة إلى ان التحسينات تجعل نموذجها يتفوق على النماذج المنافسة الأميركية الرئيسية في عدة معايير.



ويأتي هذا الإصدار في وقت ‌تسعى فيه "علي " إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيق الدردشة ‌"كوين" في ‌ ، وهو مجال تهيمن عليه حاليا منافستها العملاقة "بايت دانس" بنموذجها "دوباو"، وكذلك "ديب سيك" التي أصبحت صينية في مجال تحقق ‌نجاحا عالميا العام الماضي.



وقالت "علي ‌بابا" إن ⁠"كوين 3.5" أرخص 60 بالمئة في الاستخدام وأفضل بثماني مرات في معالجة الأحمال الكبيرة من سلفه المباشر.



وأضافت ⁠أن النموذج يتمتع ‌أيضا بالقدرة على اتخاذ قرارات بشكل مستقل ⁠عبر تطبيقات الهاتف المتحرك وسطح المكتب، أو ما ⁠تسميه الشركة "قدرات الرؤية المستقلة".



وذكرت الشركة في بيان أنه "تم تصميم كوين 3.5 لعصر ⁠الذكاء الاصطناعي المستقل لمساعدة المطورين والشركات على التحرك بشكل أسرع وفعل المزيد باستخدام الحوسبة نفسها".







