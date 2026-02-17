تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من "علي بابا"

Lebanon 24
17-02-2026 | 01:00
صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من علي بابا
صمم لتنفيذ مهام معقدة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من علي بابا photos 0
أصدرت شركة "علي بابا" أمس الإثنين النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي "كوين 3.5" ⁠المصمم لتنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة مع تحسينات كبيرة في الأداء والتكلفة.

وتشير الشركة الصينية العملاقة إلى ان التحسينات تجعل نموذجها يتفوق على النماذج المنافسة الأميركية الرئيسية في عدة معايير.

ويأتي هذا الإصدار في وقت ‌تسعى فيه "علي بابا" إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيق الدردشة ‌"كوين" في ‌الصين، وهو مجال تهيمن عليه حاليا منافستها العملاقة "بايت دانس" بنموذجها "دوباو"، وكذلك "ديب سيك" التي أصبحت أول شركة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي تحقق ‌نجاحا عالميا العام الماضي.

وقالت "علي ‌بابا" إن ⁠"كوين 3.5" أرخص 60 بالمئة في الاستخدام وأفضل بثماني مرات في معالجة الأحمال الكبيرة من سلفه المباشر.

وأضافت ⁠أن النموذج يتمتع ‌أيضا بالقدرة على اتخاذ قرارات بشكل مستقل ⁠عبر تطبيقات الهاتف المتحرك وسطح المكتب، أو ما ⁠تسميه الشركة "قدرات الرؤية المستقلة".

وذكرت الشركة في بيان أنه "تم تصميم كوين 3.5 لعصر ⁠الذكاء الاصطناعي المستقل لمساعدة المطورين والشركات على التحرك بشكل أسرع وفعل المزيد باستخدام الحوسبة نفسها".


