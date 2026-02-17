تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

وزير الدفاع الهولندي: يمكن كسر حماية برمجيات مقاتلة F-35

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:37
A-
A+
وزير الدفاع الهولندي: يمكن كسر حماية برمجيات مقاتلة F-35
وزير الدفاع الهولندي: يمكن كسر حماية برمجيات مقاتلة F-35 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قال وزير الدفاع الهولندي Gijs Tuinman إن برمجيات المقاتلة F-35 Lightning II قد تكون قابلة لـ«كسر الحماية» (Jailbreak) بطريقة مشابهة لهواتف آيفون أو أجهزة ألعاب الفيديو، في تصريح أثار جدلًا واسعًا في ظل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وجاءت تصريحات توينمان خلال مشاركته في بودكاست «Boekestijn en de Wijk» على إذاعة BNR Nieuwsradio، حيث قال: «إذا أردت التحديث رغم كل شيء… يمكنك كسر حماية الـF-35 كما تفعل مع آيفون»، من دون أن يقدم تفاصيل تقنية حول كيفية تنفيذ ذلك، أو ما إذا كان الأمر يشير إلى ثغرات فعلية في الأمن السيبراني للطائرة.

ما المقصود بـ«كسر الحماية»؟

 

يشير مصطلح «Jailbreaking» إلى إزالة القيود البرمجية المفروضة من الشركة المصنعة على جهاز ما، ما يسمح بتعديل نظامه أو تثبيت برمجيات غير مصرح بها. وفي حال انطبق ذلك على F-35، فقد يعني تمكين الدول المالكة من تعديل برمجيات الطائرة بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.

قيود أمريكية على التعديلات

 

تفرض الولايات المتحدة قيودًا صارمة ضمن برنامج F-35 على التعديلات التي يمكن للدول الشريكة إدخالها على البرمجيات. وتُعد Israel الدولة الوحيدة التي حصلت على إذن خاص لإدخال أنظمة وبرمجيات محلية على طائراتها من هذا الطراز.

وتعتمد الطائرة على شبكة لوجستية سحابية كانت تُعرف سابقًا باسم Autonomic Logistics Information System (ALIS)، قبل أن يتم استبدالها بنظام أحدث يُدعى Operational Data Integrated Network (ODIN)، وذلك بعد مشكلات تشغيلية وتقنية. ومن خلال هذه الشبكة، يتم تحميل «حزم بيانات المهام» التي تحتوي على معلومات حساسة للغاية، مثل تفاصيل الدفاعات المعادية.

مخاوف أوروبية متزايدة

 

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خاصة مع سياسات واشنطن الخارجية المتشددة. ويشارك أكثر من 10 دول أوروبية في برنامج F-35، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة أوروبا على الحفاظ على استقلاليتها الدفاعية في حال حدوث خلافات سياسية حادة مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، دعا عدد من القادة الأوروبيين إلى تعزيز التصنيع العسكري المحلي. وكان الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron قد شدد سابقًا على ضرورة انتقال أوروبا إلى ما يشبه «اقتصاد حرب»، مطالبًا الصناعات الدفاعية بزيادة وتيرة الإنتاج وتعزيز الكفاءة.

ورغم أن تصريحات توينمان لا تؤكد وجود ثغرات أمنية خطيرة في F-35، فإنها تسلط الضوء على القلق الأوروبي المتنامي بشأن السيادة التكنولوجية والأمنية في قطاع الدفاع.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الهولندي: هولندا ستساهم في عمليات الاستطلاع في غرينلاند لأغراض التدريبات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: حماية المدنيين أولوية والشعب السوري أمانة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقيم منطقة أمنية داخل قطاع غزة لحماية البلدات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الفرنسي

وزير الدفاع

الأوروبيين

الأمريكية

دبلوماسي

الأوروبي

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-02-17
Lebanon24
01:00 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
16:39 | 2026-02-16
Lebanon24
14:38 | 2026-02-16
Lebanon24
13:38 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24