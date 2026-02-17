وزير الدفاع الهولندي: يمكن كسر حماية برمجيات مقاتلة F-35

قال الهولندي Gijs Tuinman إن برمجيات المقاتلة F-35 Lightning II قد تكون قابلة لـ«كسر الحماية» (Jailbreak) بطريقة مشابهة لهواتف آيفون أو أجهزة ألعاب الفيديو، في تصريح أثار جدلًا واسعًا في ظل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين وحلفائها .

وجاءت تصريحات توينمان خلال مشاركته في بودكاست «Boekestijn en de Wijk» على إذاعة BNR Nieuwsradio، حيث قال: «إذا أردت التحديث رغم كل شيء… يمكنك كسر حماية الـF-35 كما تفعل مع آيفون»، من دون أن يقدم تفاصيل تقنية حول كيفية تنفيذ ذلك، أو ما إذا كان الأمر يشير إلى ثغرات فعلية في الأمن السيبراني للطائرة.

ما المقصود بـ«كسر الحماية»؟

يشير مصطلح «Jailbreaking» إلى إزالة القيود البرمجية المفروضة من الشركة المصنعة على جهاز ما، ما يسمح بتعديل نظامه أو تثبيت برمجيات غير مصرح بها. وفي حال انطبق ذلك على F-35، فقد يعني تمكين الدول المالكة من تعديل برمجيات الطائرة بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.

قيود أمريكية على التعديلات

تفرض الولايات المتحدة قيودًا صارمة ضمن برنامج F-35 على التعديلات التي يمكن للدول الشريكة إدخالها على البرمجيات. وتُعد Israel الدولة الوحيدة التي حصلت على إذن خاص لإدخال أنظمة وبرمجيات محلية على طائراتها من هذا الطراز.

وتعتمد الطائرة على شبكة لوجستية سحابية كانت تُعرف سابقًا باسم Autonomic Logistics Information System (ALIS)، قبل أن يتم استبدالها بنظام أحدث يُدعى Operational Data Integrated Network (ODIN)، وذلك بعد مشكلات تشغيلية وتقنية. ومن خلال هذه الشبكة، يتم تحميل «حزم بيانات المهام» التي تحتوي على معلومات حساسة للغاية، مثل تفاصيل الدفاعات المعادية.

مخاوف أوروبية متزايدة

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا العسكرية ، خاصة مع سياسات الخارجية المتشددة. ويشارك أكثر من 10 دول أوروبية في برنامج F-35، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة على الحفاظ على استقلاليتها الدفاعية في حال حدوث خلافات سياسية حادة مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، دعا عدد من الأوروبيين إلى تعزيز التصنيع العسكري المحلي. وكان Emmanuel Macron قد شدد سابقًا على ضرورة انتقال أوروبا إلى ما يشبه «اقتصاد حرب»، مطالبًا الصناعات الدفاعية بزيادة وتيرة الإنتاج وتعزيز الكفاءة.

ورغم أن تصريحات توينمان لا تؤكد وجود ثغرات أمنية خطيرة في F-35، فإنها تسلط الضوء على القلق المتنامي بشأن السيادة التكنولوجية والأمنية في قطاع الدفاع.