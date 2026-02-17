بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة

تابع الملايين من المشاهدين، عرضًا استثنائيًا جمع بين الفنون التقليدية والروبوتات المتطورة ضمن احتفالات عيد الربيع 2026 التي نظمتها مجموعة الإعلام الصينية.

شارك في الآلاف من الروبوتات البشرية جنبًا إلى جنب مع فناني الكونغ فو الشباب في أداء منسق للفنون القتالية، حيث أظهرت الروبوتات قدرة مذهلة على محاكاة حركات “القبضة السكرانة” والتعامل مع الأسلحة التقليدية مثل السيوف والعصي ونونتشاكس بدقة بشرية فائقة. تضمنت الاستعراضات حركات باركور على الطاولات وقفزات جوية تصل إلى 3 أمتار، بل وأدى أحد الروبوتات دورانًا كاملاً بمقدار سبع دورات ونصف في الهواء.

قاد شركة Unitree Robotics عرض الروبوتات، مستخدمة وحدات G1 وH1 التي أظهرت تنسيقًا جماعيًا عالي السرعة يصل إلى 4 أمتار في الثانية، مع قدرة على التعافي من السقوط بشكل تلقائي، ما يعكس تطور التحكم اللحظي والدقة الهندسية.

وركز العرض أيضًا على جانب الترفيه، حيث ظهر Bumi من شركة Noetix في مشاهد كوميدية، بينما ارتدى الروبوت H2 زي شخصية الملك القرد وأدى حركات استعراضية على “سحابة دوران” مدعومة بروبوتات رباعية الأرجل، ليجمع بين الفولكلور والفيزياء الحديثة.

استثمرت أربع شركات رئيسية، بينها Unitree وMagicLab، حوالي 100 مليون يوان في إنتاج العرض، في خطوة تبرز تركيز الاستراتيجي على قطاع الروبوتات وتأكيدها على السعي لقيادة السوق العالمية للروبوتات البشرية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه العروض ليست مجرد ترفيه، بل تمثل مقدمة لاستخدام الروبوتات في المصانع ومراكز اللوجستيات، حيث أظهرت الروبوتات قدرة على أداء مهام دقيقة وسريعة مع تحمل الضغوط الميكانيكية، ما يشير إلى قرب جاهزيتها للتطبيقات الصناعية المستقبلية.

يعكس عرض عيد الربيع 2026 التقدم الكبير في تكنولوجيا الروبوتات في ، ودمجها بسلاسة بين التراث الثقافي والفنون القتالية والقدرات الهندسية الحديثة.