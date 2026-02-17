تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سبيس إكس تدخل سباقًا سريًا مع البنتاغون لتطوير أسراب مسيّرات

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:00
A-
A+
سبيس إكس تدخل سباقًا سريًا مع البنتاغون لتطوير أسراب مسيّرات
سبيس إكس تدخل سباقًا سريًا مع البنتاغون لتطوير أسراب مسيّرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة SpaceX، المملوكة لرجل الأعمال Elon Musk، انضمت إلى مسابقة سرية أطلقها البنتاغون لتطوير أسراب طائرات مسيّرة ذاتية التحكم يمكن قيادتها بالأوامر الصوتية، في خطوة تعكس تسارع اعتماد الجيش الأميركي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نقلته وكالة Bloomberg، فإن المسابقة التي يشرف عليها مكتب الابتكار الدفاعي التابع لوزارة الدفاع الأميركية تمتد لستة أشهر، وتبلغ قيمة جوائزها نحو 100 مليون دولار، وتهدف إلى تطوير برمجيات قادرة على تحويل التعليمات الصوتية إلى أوامر رقمية تُنسّق عمل عدة طائرات مسيّرة في وقت واحد.

تعزيز التفوق في ساحات القتال

يسعى البنتاغون من خلال هذا التحدي إلى تمكين عناصره من تشغيل أسراب من الطائرات المسيّرة دون الحاجة إلى تدريب متخصص على الطيران، ما يعزز التنسيق بين الإنسان والآلة في البيئات القتالية المعقدة أو حالات الطوارئ.

ويأتي هذا التوجه في ظل الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة في النزاعات حول العالم، واستخدامها في مهام الاستطلاع والهجمات وحتى عمليات التهريب، إضافة إلى المخاوف الأمنية الداخلية المرتبطة بحماية المطارات والتجمعات الكبرى من الطائرات غير المصرح بها.

كما تستعد السلطات الأميركية لتأمين فعاليات جماهيرية ضخمة مرتقبة، من بينها كأس العالم لكرة القدم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، ما يعزز الحاجة إلى تقنيات متقدمة لرصد الطائرات المسيّرة والتصدي لها.

دور متزايد لشركات التكنولوجيا

 

وتشارك في المنافسة أيضًا شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة لماسك، في مؤشر إلى توسع دور شركات التكنولوجيا الكبرى في مشاريع الدفاع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وكانت شركات مثل OpenAI وGoogle التابعة لشركة ألفابت، إضافة إلى Anthropic، قد حصلت سابقًا على عقود مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لكل منها لتطوير قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، وفق ما أوردته وكالة Reuters.

ويمثل هذا التوجه تحولًا لافتًا في موقف ماسك، الذي كان من بين الموقعين عام 2015 على رسالة مفتوحة تدعو إلى حظر عالمي للأسلحة الذاتية الهجومية، محذرًا آنذاك من مخاطر تطوير “أدوات جديدة لقتل البشر”.

ورغم استمرار السرية حول تفاصيل البرنامج، فإن المسابقة تعكس توجهًا متزايدًا لدى وكالات الدفاع الأميركية للاعتماد على شركات التكنولوجيا الخاصة لتطوير أنظمة عسكرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أسراب الطائرات المسيّرة القادرة على العمل بتنسيق ذاتي عبر أوامر صوتية مباشرة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبيس إكس" تقطع شريان ستارلينك عن المسيرات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: البنتاغون يضغط لتوسع الذكاء الاصطناعي بالشبكات المصنفة سرية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الأوامر الصوتية

وزارة الدفاع

كأس العالم

لكرة القدم

شركة ألفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
01:00 | 2026-02-18
Lebanon24
23:39 | 2026-02-17
Lebanon24
16:00 | 2026-02-17
Lebanon24
13:12 | 2026-02-17
Lebanon24
07:36 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24