تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة!

Lebanon 24
18-02-2026 | 01:00
A-
A+
تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة!
تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام خبراء في شركة kaspersky lab بالتحذير من انتشار نوع جديد من الفيروسات البرمجية التي يمكن تثبيتها في أجهزة أندرويد الجديدة أثناء مرحلة التصنيع.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن الفيروس البرمجي الجديد الذي أطلق عليه اسم " Keenadu"، تم اكتشافه على أكثر من 13 ألف هاتف ذكي حول العالم، 9 آلاف منها موجودة في روسيا، كما اكتشف في هواتف بيعت في اليابان والبرازيل وهولندا، ونتيجة لذلك قد يواجه المستخدمون خطر شراء جهاز جديد يكون الفيروس مثبتا عليه مسبقا.

إليكم ما يمكن أن يفعله فيروس "Keenadu":
التلاعب بعدد الزيارات للروابط الإعلانية وعرض لافتات إعلانية بملء الشاشة.

منح جهات خارجية سيطرة كاملة عن بُعد على الهاتف الذكي.

إصابة التطبيقات الموجودة في الهاتف وتثبيت ملفات خبيثة من نوع (apk).. 

منح أي تطبيق أي صلاحيات (مثل الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، الموقع الجغرافي...إلخ).

سرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور، الفيديوهات، المستندات، كلمات المرور، سجل المواقع، التفاصيل المصرفية، والرسائل النصية.

كما أشار الخبراء في Kaspersky Lab إلى أن الفيروس قادر أيضا على تتبع بيانات البحث في متصفح Google Chrome في الهواتف وإرسال تلك البيانات إلى أطراف خارجية.

ويرجح الخبراء إلى أن الفيروس قد تسلل إلى الهواتف الذكية عبر جهات تصنيع غير موثوقة في إحدى حلقات سلاسل التوريد لمكونات الأجهزة، وأكدوا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا التحقق من أن جهازهم غير مصاب بهذه البرمجيات عند الشراء، ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا من قبل الشركات المصنعة نفسها، من خلال تشديد الرقابة على جميع مراحل الإنتاج.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزات جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل بلاي لتوفير المساحة على هواتف أندرويد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هواتف أندرويد على موعد مع ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سينافس أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تُطلق هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24

kaspersky lab

الهاتف الذكي

البرازيل

اليابان

الفيروس

مين حا

هولندا

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
23:39 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-17
Lebanon24
16:00 | 2026-02-17
Lebanon24
13:12 | 2026-02-17
Lebanon24
07:36 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24