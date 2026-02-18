تحذير من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة!

قام خبراء في شركة بالتحذير من انتشار نوع جديد من الفيروسات البرمجية التي يمكن تثبيتها في أجهزة أندرويد الجديدة أثناء مرحلة التصنيع.



وتبعا للخبراء في الشركة فإن البرمجي الجديد الذي أطلق عليه اسم " Keenadu"، تم اكتشافه على أكثر من 13 ألف هاتف ذكي حول العالم، 9 آلاف منها موجودة في ، كما اكتشف في هواتف بيعت في والبرازيل وهولندا، ونتيجة لذلك قد يواجه المستخدمون خطر شراء جهاز جديد يكون الفيروس مثبتا عليه مسبقا.



إليكم ما يمكن أن يفعله "Keenadu":

التلاعب بعدد الزيارات للروابط الإعلانية وعرض لافتات إعلانية بملء الشاشة.



منح جهات خارجية سيطرة كاملة عن بُعد على .



إصابة التطبيقات الموجودة في الهاتف وتثبيت ملفات خبيثة من نوع (apk)..



منح أي تطبيق أي صلاحيات (مثل الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، الموقع الجغرافي...إلخ).



سرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور، الفيديوهات، المستندات، كلمات المرور، سجل المواقع، التفاصيل المصرفية، والرسائل النصية.



كما أشار الخبراء في Kaspersky Lab إلى أن الفيروس قادر أيضا على تتبع بيانات البحث في متصفح Google Chrome في الهواتف وإرسال تلك البيانات إلى أطراف خارجية.



ويرجح الخبراء إلى أن الفيروس قد تسلل إلى الهواتف الذكية عبر جهات تصنيع غير موثوقة في إحدى حلقات سلاسل التوريد لمكونات الأجهزة، وأكدوا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا التحقق من أن جهازهم غير مصاب بهذه البرمجيات عند الشراء، ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا من قبل الشركات المصنعة نفسها، من خلال تشديد الرقابة على جميع مراحل الإنتاج.(روسيا اليوم)



