تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت شركة Infinix بالإعلان عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة تنافس تلك الموجودة في أحدث هواتف أندرويد حاليا.

وحصل هاتف Infinix GT 50 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كقافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 nits.

ويضمن الأداء المميز للجهاز نظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

كما أتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

ودعمته Infinix أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6150 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط، ويوفر الهاتف ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 10 واط.(روسيا اليوم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

ساسي

حمية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-18
Lebanon24
23:39 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-17
Lebanon24
16:00 | 2026-02-17
Lebanon24
13:12 | 2026-02-17
Lebanon24
07:36 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24