هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)

قامت شركة Infinix بالإعلان عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة تنافس تلك الموجودة في أحدث هواتف أندرويد حاليا.



وحصل هاتف Infinix GT 50 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.



وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كقافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 nits.



ويضمن الأداء المميز للجهاز نظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.



كما أتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.



ودعمته Infinix أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6150 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط، ويوفر الهاتف ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 10 واط.(روسيا اليوم)





