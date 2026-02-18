"تيك توك" يرصد تحولات جمهوره الثقافية والتجارية

أصدرت منصة تيك توك تقريرها السنوي السادس بعنوان "TikTok Next 2026"، الذي يرصد توجهات الثقافة والتجارة في وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب .



ويشير التقرير إلى تحول في سلوك الجمهور من الاستهلاك غير النشط إلى تفاعل أكثر وعيًا وعاطفة، بما ينعكس على استراتيجيات العلامات التجارية خلال العام الجاري، وفق بيان صحافي.



ويطرح التقرير مفهوم "الحدس الفريد" بوصفه محورًا ثقافيًا لعام 2026، مع التركيز على دوافع مثل التواصل والفضول والظهور، في ظل ضغوط اقتصادية وتغيرات ثقافية تدفع المستخدمين إلى البحث عن المعنى والأصالة والقيمة في التواصل والتسوق.



ويحدد التقرير ثلاثة محاور رئيسة لسلوك الجمهور: هي تفوق التواصل الحقيقي على الخيال، ومشاركة اللحظات العفوية والقصص الواقعية، بدلًا من المحتوى المصقول بما يعزز الثقة والولاء، والثاني تحول مسار الجمهور بدافع الفضول، والثالث العائد العاطفي على الاستثمار.



ويستشهد التقرير بأمثلة من المنطقة عبر تجربة "هيئة السياحة في أبوظبي" على تيك توك؛ إذ يشير إلى أنها اعتمدت مشاركة تجارب سفر واقعية ولحظات "أصيلة" تسلط الضوء على جوانب ثقافية وترفيهية.



كما شير البيان إلى تجربة "بروبرتي فايندر" في المنطقة عبر شراكات مع صنّاع محتوى على تيك توك يتوافقون مع قيم العلامة التجارية وجمهورها المستهدف.



ووفق البيان، هدفت الشراكات إلى رفع الوعي وإطلاق نقاش عن عروض المنصة عبر محتوى "أصيل".



وقال لحلول الأعمال العالمية في تيك توك للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا شادي قنديل: "بحلول 2026، سيزداد عمق تواصل الناس عبر الإنترنت، وسيبحثون عن قيمة حقيقية مقابل وقتهم، ما يمنح العلامات التجارية فرصة لتعزيز المشاركة الفعّالة عبر الجمع بين الفهم وأدوات ".



يعتمد التقرير، على مجموعة أدوات تسويقية وتحليلية داخل المنصة، ويقول إن الهدف هو مساعدة المسوّقين على الانتقال "في بضع دقائق" من مرحلة الأفكار إلى التنفيذ الفعلي.



ويشير البيان إلى أن تيك توك ترى نفسها مساحة لتطور الثقافة، ومساعدة المستخدمين على اكتشاف هويتهم وإعادة تعريف القيمة واكتشاف ما يهمهم لاحقًا، كما دعت تيك توك العلامات التجارية إلى الإصغاء والإبداع والظهور بصورة "أصيلة" بما يتوافق مع ثقافة الجمهور.



