تكنولوجيا وعلوم

اختفاء التعليقات على YouTube يثير غضب المستخدمين

Lebanon 24
18-02-2026 | 12:10
اختفاء التعليقات على YouTube يثير غضب المستخدمين
اختفاء التعليقات على YouTube يثير غضب المستخدمين photos 0
تشهد منصة youtube موجة جديدة من الجدل بعد شكاوى متزايدة من مستخدمين لاحظوا اختفاء قسم التعليقات، وأحيانًا وصف الفيديو، أثناء تفعيل برامج حجب الإعلانات، هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول أساليب المنصة في مواجهة مانعات الإعلانات، ومدى تأثير ذلك على تجربة المشاهدة.
خلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون عبر منصات مثل Reddit وX تقارير تفيد بأن التعليقات تظهر كأنها مُعطّلة على مختلف الفيديوهات، حتى تلك التي تحظى بتفاعل كبير.

واللافت أن المشكلة ظهرت على عدة متصفحات شهيرة، من بينها Google Chrome وMicrosoft Edge وBrave، ما دفع الكثيرين لربطها مباشرة باستخدام إضافات حظر الإعلانات.

 بين الخلل التقني والتجربة المقصودة
حتى الآن، لم تصدر المنصة بيانًا رسميًا يوضح ما إذا كان الأمر مجرد خطأ تقني ناتج عن تحديثات حديثة، أم أنه اختبار متعمد للضغط على المستخدمين الذين يعتمدون على مانعات الإعلانات،
البعض يرى أن تزامن اختفاء التعليقات مع تفعيل الحظر ليس مصادفة، خاصة في ظل الخطوات السابقة التي اتخذتها المنصة للحد من استخدام هذه الإضافات.

 لماذا تمثل التعليقات عنصرًا أساسيًا؟
لا تقتصر أهمية التعليقات على كونها مساحة للنقاش، بل تمثل جزءًا جوهريًا من تجربة يوتيوب. فهي: تعزز التفاعل بين الجمهور وصنّاع المحتوى،
وتوفّر آراء ومعلومات إضافية حول الفيديو،وتساعد المشاهدين على تقييم المحتوى قبل متابعته اختفاء هذا القسم قد يُضعف الإحساس بالمجتمع الذي يميز المنصة.

 تأثير محتمل على صناع المحتوى
يعتمد منشئو الفيديوهات بشكل كبير على التعليقات لقياس تفاعل جمهورهم وفهم آرائهم ، وإذا كانت فئة من المشاهدين لا تستطيع رؤية التعليقات أو المشاركة فيها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في معدلات التفاعل، وهو ما قد يؤثر بدوره على أداء القنوات ونموها.

هل تدفع المنصة نحو الاشتراك المدفوع؟
يرى بعض المحللين، أن هذه التطورات قد تكون محاولة غير مباشرة لتشجيع المستخدمين على الاشتراك في YouTube Premium، الذي يوفّر تجربة خالية من الإعلانات دون التأثير على الميزات الأساسية ، لكن في المقابل قد يثير هذا الأسلوب استياء المستخدمين الذين يفضلون الحفاظ على تجربة تصفح خالية من الإعلانات دون دفع اشتراك شهري.
 
