تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Snapchat تمنح المبدعين حرية التجربة والنمو المستدام

Lebanon 24
18-02-2026 | 15:32
A-
A+
Snapchat تمنح المبدعين حرية التجربة والنمو المستدام
Snapchat تمنح المبدعين حرية التجربة والنمو المستدام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت منصة Snapchat عن إطلاق ميزة الاشتراكات الخاصة بصناع المحتوى، في خطوة تبدو مشابهة لما قدمته سابقًا شركات مملوكة لـ Meta، حيث كانت منصتا Instagram وFacebook قد أتاحتا بالفعل ميزة مشابهة تتيح للجمهور الاشتراك مقابل محتوى حصري، وهو ما تسعى سناب شات الآن لتطبيقه داخل منصتها.

بموجب النظام الجديد، سيتمكن المشتركون في حسابات صناع المحتوى على سناب شات من الوصول إلى محتوى حصري عبر “Snaps” و“Stories”، كما سيحصل المشتركون على أولوية في الردود من صانع المحتوى، إلى جانب تجربة خالية من الإعلانات داخل القصص.


وتروّج سناب شات لهذه الميزة باعتبارها وسيلة تمنح المبدعين «حرية التجربة» وتساعدهم على «بناء مصدر دخل متكرر»، وهو ما يعزز بقاءهم ونشاطهم المستمر على المنصة، وستتيح المنصة لصناع المحتوى حرية اختيار قيمة الاشتراك الشهري الذي يرغبون في فرضه على المتابعين، كما يمكنهم توزيع الأسعار ضمن فئات موصى بها من جانب سناب شات، ما يمنحهم مرونة في تحديد النموذج المناسب لجمهورهم وطبيعة المحتوى الذي يقدمونه.

موعد الإطلاق والتوسع الجغرافي
اعتبارًا من 23 فبراير، سيتمكن عدد مختار من صناع المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة من تفعيل ميزة الاشتراكات، وسيتمكن مستخدمو أجهزة iOS داخل الولايات المتحدة من الاشتراك في حساباتهم. ومن المتوقع أن تتوسع الميزة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل كندا وفرنسا والمملكة المتحدة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحديث iOS 26 يعيد تشكيل تجربة آيفون ويمنح المستخدمين حرية غير مسبوقة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
آيفون القابل للطي يدمج Touch ID في زر الطاقة ويمنح تجربة شبيهة بالآيباد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء الكويت: الإصلاحات المالية تعزز الاستقرار والنمو
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جدة تحتضن منتدى عالمي لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

النظام الجديد

سناب شات

المملكة

الاشتر

فرنسا

snap

كندا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-02-18
Lebanon24
10:13 | 2026-02-18
Lebanon24
07:31 | 2026-02-18
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
01:00 | 2026-02-18
Lebanon24
23:39 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24