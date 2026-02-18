Snapchat تمنح المبدعين حرية التجربة والنمو المستدام

أعلنت منصة Snapchat عن إطلاق ميزة الاشتراكات الخاصة بصناع المحتوى، في خطوة تبدو مشابهة لما قدمته سابقًا شركات مملوكة لـ Meta، حيث كانت منصتا Instagram وFacebook قد أتاحتا بالفعل ميزة مشابهة تتيح للجمهور الاشتراك مقابل محتوى حصري، وهو ما تسعى الآن لتطبيقه داخل منصتها.بموجب ، سيتمكن المشتركون في حسابات صناع المحتوى على سناب شات من الوصول إلى محتوى حصري عبر “Snaps” و“Stories”، كما سيحصل المشتركون على أولوية في الردود من صانع المحتوى، إلى جانب تجربة خالية من الإعلانات داخل القصص.وتروّج سناب شات لهذه الميزة باعتبارها وسيلة تمنح المبدعين «حرية التجربة» وتساعدهم على «بناء مصدر دخل متكرر»، وهو ما يعزز بقاءهم ونشاطهم المستمر على المنصة، وستتيح المنصة لصناع المحتوى حرية اختيار قيمة الاشتراك الشهري الذي يرغبون في فرضه على المتابعين، كما يمكنهم توزيع الأسعار ضمن فئات موصى بها من جانب سناب شات، ما يمنحهم مرونة في تحديد النموذج المناسب لجمهورهم وطبيعة المحتوى الذي يقدمونه.موعد الإطلاق والتوسع الجغرافياعتبارًا من 23 فبراير، سيتمكن عدد مختار من صناع المحتوى المقيمين في من تفعيل ميزة الاشتراكات، وسيتمكن مستخدمو أجهزة iOS داخل الولايات المتحدة من الاشتراك في حساباتهم. ومن المتوقع أن تتوسع الميزة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل وفرنسا والمملكة المتحدة.