تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تضيف ميزة تحديد حد الشحن في macOS Tahoe

Lebanon 24
19-02-2026 | 03:11
A-
A+
أبل تضيف ميزة تحديد حد الشحن في macOS Tahoe
أبل تضيف ميزة تحديد حد الشحن في macOS Tahoe photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة أبل عن إضافة ميزة جديدة في النسخة التجريبية من نظام التشغيل macOS Tahoe 26.4 تُتيح لمستخدمي أجهزة ماك تحديد مستوى شحن البطارية بأنفسهم، في خطوة تهدف إلى تحسين عمر البطارية وكفاءتها على المدى الطويل

والميزة الجديدة، التي تُعرف باسم تحديد حد الشحن Charge Limit ، تأتي بعد سنوات من توافرها في أجهزة آيفون وآيباد، وتُمكّن المستخدم من اختيار أقصى نسبة شحن بطارية تتراوح بين 80 و100% عبر شريط تمرير داخل إعدادات النظام.

كيف تعمل؟
تُضيف ميزة تحديد حد الشحن مستوى جديدًا من التحكم في صحة البطارية، بخلاف ميزة الشحن المحسّن الموجودة سابقًا في macOS، والتي تعتمد على تعلم عادات المستخدم لتأجيل الوصول إلى الشحن الكامل حتى اللحظة المناسبة.

في المقابل، فإن Charge Limit تمنع الجهاز بشكل صريح من الشحن فوق النسبة التي يحددها المستخدم، مثل 80 أو 90%، ما يمكن أن يقلل من الإجهاد الكيميائي على خلايا البطارية ويُطيل عمرها الافتراضي.

ويمكن تفعيل الخيار الجديد من خلال تطبيق إعدادات النظام، عبر قسم البطارية.

يسبب شحن بطارية الليثيوم‑أيون إلى 100% بشكل دائم قلقًا بين خبراء البطاريات، لأنه يسرّع من معدل التآكل مقارنة بالشحن إلى مستويات أقل.

لذلك، فإن السماح للمستخدم بالتحكم في حد الشحن يعني أنه يمكن تقليل الضغط على البطارية أثناء الاستخدام اليومي، خصوصًا إن كانت الأجهزة تُستخدم غالبًا وهي متصلة بالشاحن طوال الوقت.

كما أن إدخال هذه الميزة مباشرة في نظام التشغيل يعني أنه من المحتمل أن تقل الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية لإدارة الشحن. 

تهديد جديد يستهدف أجهزة ماك.. برمجية خبيثة تتجاوز دفاعات أبل بسهولة

ميزة تحديد حد الشحن ليست التغيير الوحيد في تحديث 26.4 التجريبي، إذ يشمل التحديث أيضًا عودة شريط التبويبات في safari بعد إزالته في الإصدارات السابقة، وإصلاحات أخرى للأخطاء وتحسينات عامة في النظام.

ومن المتوقع أن تطرح أبل النسخة النهائية من macOS Tahoe 26.4 للمستخدمين في الربيع المقبل بعد فترة اختبار عامة للمزيد من المزايا والتحسينات.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميتا تضيف ميزة التعرف على الوجوه لنظاراتها‎‎
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تعيد تعريف أمان المؤسسات عبر macOS
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب تضيف لمسة شخصية جديدة عبر صور الغلاف
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تعلن عن استكشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف قرابة 4500 برميل بترول يوميا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24

أجهزة آيفون

بعد سنوات

التحكم في

شركة أبل

حسين عمر

سنوات من

safari

الطويل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:32 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-02-19
Lebanon24
01:05 | 2026-02-19
Lebanon24
23:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:32 | 2026-02-18
Lebanon24
12:10 | 2026-02-18
Lebanon24
10:13 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24