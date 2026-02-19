أبل تضيف ميزة تحديد حد الشحن في macOS Tahoe

أعلنت عن إضافة ميزة جديدة في النسخة التجريبية من نظام التشغيل macOS Tahoe 26.4 تُتيح لمستخدمي أجهزة ماك تحديد مستوى شحن البطارية بأنفسهم، في خطوة تهدف إلى تحسين عمر البطارية وكفاءتها على المدى .والميزة الجديدة، التي تُعرف باسم تحديد حد الشحن Charge Limit ، تأتي من توافرها في وآيباد، وتُمكّن المستخدم من اختيار أقصى نسبة شحن بطارية تتراوح بين 80 و100% عبر شريط تمرير داخل إعدادات النظام.كيف تعمل؟تُضيف ميزة تحديد حد الشحن مستوى جديدًا من صحة البطارية، بخلاف ميزة الشحن المحسّن الموجودة سابقًا في macOS، والتي تعتمد على تعلم عادات المستخدم لتأجيل الوصول إلى الشحن الكامل حتى اللحظة المناسبة.في المقابل، فإن Charge Limit تمنع الجهاز بشكل صريح من الشحن فوق النسبة التي يحددها المستخدم، مثل 80 أو 90%، ما يمكن أن يقلل من الإجهاد الكيميائي على خلايا البطارية ويُطيل عمرها الافتراضي.ويمكن تفعيل الخيار الجديد من خلال تطبيق إعدادات النظام، عبر قسم البطارية.يسبب شحن بطارية الليثيوم‑أيون إلى 100% بشكل دائم قلقًا بين خبراء البطاريات، لأنه يسرّع من معدل التآكل مقارنة بالشحن إلى مستويات أقل.لذلك، فإن السماح للمستخدم بالتحكم في حد الشحن يعني أنه يمكن تقليل الضغط على البطارية أثناء الاستخدام اليومي، خصوصًا إن كانت الأجهزة تُستخدم غالبًا وهي متصلة بالشاحن طوال الوقت.كما أن إدخال هذه الميزة مباشرة في نظام التشغيل يعني أنه من المحتمل أن تقل الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية لإدارة الشحن.تهديد جديد يستهدف أجهزة ماك.. برمجية خبيثة تتجاوز دفاعات أبل بسهولةميزة تحديد حد الشحن ليست التغيير الوحيد في تحديث 26.4 التجريبي، إذ يشمل التحديث أيضًا عودة شريط التبويبات في بعد إزالته في الإصدارات السابقة، وإصلاحات أخرى للأخطاء وتحسينات عامة في النظام.ومن المتوقع أن تطرح أبل النسخة النهائية من macOS Tahoe 26.4 للمستخدمين في الربيع المقبل بعد فترة اختبار عامة للمزيد من المزايا والتحسينات.