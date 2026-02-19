تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

Nothing تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:47
Nothing تستعد لإطلاق هاتفها الجديد
بدأت Nothing بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على تصميم مميز ومواصفات ممتازة، لينافس أفضل هواتف أندرويد الحديثة.
 
حصل الهاتف على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 435 بيكسل/الإنش تقريبا، معدل سطوعها يصل على 1300 nits، وحميت بزجاج Panda الشديد المتانة.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Nothing OS 4.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5080 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

مار ال

روسيا

ابيكس

بلاست

سوميا

درويد

ساسي

