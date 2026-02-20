هاتف جديد ومتطور من Vivo.. هذه مميزاته

قامت vivo بالكشف عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات وكاميرات ممتازة تضاهي تلك الموجودة في أفضل هواتف أندرويد.وحصل هاتف vivo V70 Elite على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات، أبعاده (157.5/74.3/7.4) ملم، وزنه 187 غ، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (1260/2750) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 459 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها الأعظمي يصل إلى 5000 nits، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على ثلاث عدسات بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، منها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل(روسيا اليوم).