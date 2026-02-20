تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
حدث خطير.. هذا ما حصل مع رائدي فضاء علقا في محطة الفضاء الدولية لمدة 9 أشهر

Lebanon 24
20-02-2026 | 04:00
حدث خطير.. هذا ما حصل مع رائدي فضاء علقا في محطة الفضاء الدولية لمدة 9 أشهر
قامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بتصنيف خلل المركبة الفضائية الذي أجبر رائدي فضاء على البقاء في محطة الفضاء الدولية لمدة أطول بنحو 9 أشهر مما كان مخططاً له كحدث خطير.

وأشارت الوكالة في بيان أمس الخميس الخميس إلى انه نظراً لفقدان القدرة على المناورة للمركبة الفضائية أثناء اقتراب الطاقم من محطة الفضاء والأضرار المالية المرتبطة بها، صنفت ناسا الرحلة التجريبية كحادث من الفئة إيه". 

وتعد الحوادث من الفئة إيه أعلى فئة في وكالة ناسا، وقالت ناسا: "بينما لم تقع إصابات واستعادت المهمة السيطرة قبل الالتحام، فإن تسمية التصنيف من المستوى الأعلى هذه تقر بوجود احتمال لوقوع حادث كبير".

ووصل رائدا الفضاء الأمريكيان سوني ويليامز وباري ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل حزيران 2024 في أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، وكان من المفترض أن يبقيا في الفضاء لمدة أسبوع واحد فقط، لكن العديد من المشكلات الفنية في المركبة تركتهم عالقين.

وقد عادوا في النهاية إلى الأرض بعد 9 أشهر على متن مركبة فضائية مختلفة، وذكر البيان أن تحقيقاً مستقلاً وجد أن مزيجاً من "أعطال الأجهزة وفجوات التأهيل وأخطاء القيادة" قد خلق "ظروف مخاطر غير متوافقة مع معايير سلامة رحلات الفضاء البشرية التابعة لناسا"، ولا يزال التحقيق في الأسباب الفنية مستمراً.(24)
 
مواضيع ذات صلة
لأول مرة.. ناسا تكشف أسباب احتجاز رائدي فضاء لمدة 9 أشهر!
لأول مرة في تاريخها.. ناسا تجري إجلاء طبيا لرائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية
الأهلي يُعير محمد مجدي "أفشة" للاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر
فرنسا تطلق خدمة عسكرية وطنية طوعية للشباب لمدة عشرة أشهر بدءًا من أيلول
