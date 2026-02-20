حدث خطير.. هذا ما حصل مع رائدي فضاء علقا في محطة الفضاء الدولية لمدة 9 أشهر

قامت " " بتصنيف خلل المركبة الفضائية الذي أجبر رائدي فضاء على البقاء في لمدة أطول بنحو 9 أشهر مما كان مخططاً له كحدث خطير.وأشارت الوكالة في بيان أمس الخميس الخميس إلى انه نظراً لفقدان القدرة على المناورة للمركبة الفضائية أثناء اقتراب الطاقم من محطة الفضاء والأضرار المالية المرتبطة بها، صنفت ناسا الرحلة التجريبية كحادث من الفئة إيه".وتعد الحوادث من الفئة إيه أعلى فئة في ، وقالت ناسا: "بينما لم تقع إصابات واستعادت المهمة السيطرة قبل الالتحام، فإن تسمية التصنيف من المستوى الأعلى هذه تقر بوجود احتمال لوقوع حادث كبير".ووصل رائدا الفضاء الأمريكيان سوني وباري ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل حزيران 2024 في أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة ، وكان من المفترض أن يبقيا في الفضاء لمدة أسبوع واحد فقط، لكن العديد من المشكلات الفنية في المركبة تركتهم عالقين.وقد عادوا في النهاية إلى الأرض بعد 9 أشهر على متن مركبة فضائية مختلفة، وذكر البيان أن تحقيقاً مستقلاً وجد أن مزيجاً من "أعطال الأجهزة وفجوات التأهيل وأخطاء القيادة" قد خلق "ظروف مخاطر غير متوافقة مع معايير سلامة رحلات الفضاء البشرية التابعة لناسا"، ولا يزال التحقيق في الأسباب الفنية مستمراً.(24)