Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

بعد 5 أشهر من الإطلاق.. آبل تكشف عن أرقام انتشارِ نظام iOS 26 عالميًا

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:45
بعد 5 أشهر من الإطلاق.. آبل تكشف عن أرقام انتشارِ نظام iOS 26 عالميًا photos 0
كشفت شركة آبل عن البيانات الرسمية الأولى لمعدلات اعتماد نظام التشغيل الجديد "iOS 26" بعد مرور قرابة خمسة أشهر على إطلاقه الرسمي.
 
وأظهرت الأرقام أن الغالبية العظمى من مستخدمي هواتف آيفون التي طُرحت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة قد انتقلوا بالفعل إلى النظام الجديد، في حين بلغت نسبة التبني بين كافة الأجهزة النشطة عالمياً أكثر من ثلثي المستخدمين.

وعلى الرغم من هذه الأرقام التي تعكسُ استجابةً واسعة، إلا أن التقارير التحليلية تشيرُ إلى أن وتيرة التحديث لهذا العام جاءت أبطأ قليلاً مقارنةً بالإصدارات السابقة.
 
ويعزو خبراء التقنية هذا التباطؤ إلى التغييرات الجمالية الجوهرية التي حملها تصميم "الزجاج السائل" (Liquid Glass)، بالإضافة إلى استثناء بعض الطرازات القديمة من التحديث، وهو ما دفع فئة من المستخدمين للتريث قبل الترقية بانتظار استقرار النظام بشكل كامل.



