سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة

أعلنت شركة دخولها رسميًا عالم النظارات الذكية المتصلة مع Samsung Smart Glasses المنتظر إصدارها في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، ومنافسة منتجات مثل Ray-Ban Meta الشهيرة.ووصفت شركة الإلكترونيات النظارات الجديدة بأنها أكثر من مجرد ملحق تقني، بل محاولة لجعل التكنولوجيا اليومية أكثر ذكاءً وتكاملًا مع حياة المستخدمين اليومية، مع خطة لإطلاق نسخة متطورة تمامًا في عام 2027 تضم إمكانيات الواقع المعزز.وظائف أساسية ذكيةمن المقرر أن تطلق سامسونغ نسختين من النظارات الذكية في عام 2026، تحملان أرقام SMO2000P وSMO200J، بحيث تشترك كل منهما في معظم المزايا الرئيسة، مع اختلافات طفيفة في التفاصيل لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين.وبحسب التسريبات لن يحتوي الجيل الأول على عرض الواقع المعزز داخل العدسة، بل سيركز على مجموعة من الوظائف الذكية العملية التي تشمل كاميرا بدقة 12 ميغابكسل لالتقاط الصور والفيديو، وميكروفونات وسماعات مدمجة للمكالمات والأوامر الصوتية وبطارية بسعة 155 mAh لتوفير عمر استخدام مقبول دون إضافة وزن زائد.كذلك سيتم تجهيز النظارات الذكية بشريحة Qualcomm AR1 المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء.وستأتي هذه النظارات مدعومة بنظام XR الذي يضمن توافقًا واسعًا مع التطبيقات المتنوعة، وسيعمل الجهاز بسلاسة مع هواتف الذكية وساعاتها، ما يعزز تجربة المستخدم داخل نظام غالاكسي البيئي.تستفيد النظارات الجديدة من منصة Gemini AI لتمكين مزايا ذكية، منها التعرف على الصوت للتحكم بالأوامر دون استخدام اليدين والترجمة الفورية في الوقت الحقيقي أثناء التنقل أو المحادثا، ومساعدات سياقية مثل تذكير عبر الصوت أثناء الاجتماعات أو اقتراح معلومات مفيدة أثناء السفر.كما ستكون النظارات قادرة على عرض الإشعارات، الموسيقى، الوصول إلى تطبيقات الملاحة مباشرةً من خلال الاتصال بهاتف غالاكسي أو الأجهزة الأخرى المتصلة.إدراكًا لأهمية الجمع بين التقنية والأناقة، دخلت سامسونج في شراكات مع علامتين عالميتين في مجال النظارات هما Gentle Monster وWarby Parker، بهدف تقديم تصميمات تجمع بين الراحة والأناقة اليومية للمستخدمين، سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية.وهذه الشراكات تهدف إلى تقديم نظارات تبدو كملحق يومي أنيق بدلًا من جهاز تكنولوجي بحت، وهو اتجاه يتماشى مع تفضيلات المستخدمين الذين يريدون جهازًا ذكياً بمظهر بسيط.تخطط سامسونغ لإطلاق الجيل الثاني من النظارات الذكية في عام 2027، الذي من المتوقع أن يدعم تقنيات داخل العدسة، ما يفتح الباب أمام تجارب أكثر تفاعلية واندماجًا بين العالم الواقعي والرقمي.ومع هذا النهج المرحلي، تأمل الشركة في أن تبني أساسًا قويًا في عام 2026 قبل الانتقال إلى إمكانيات أكثر تقدمًا في العام التالي، في مسعى لتكون ضمن الرواد في سوق النظارات الذكية المستقبلية.