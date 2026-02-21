تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من الفئة الممتازة لهواة التصوير.. تعرّفوا إليه
Lebanon 24
21-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت Tecno بإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّزته بأفضل المواصفات والكاميرات ليكون أداة مميزة لمحبي توثيق الصور والفيديوهات عالية الدقة.
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
.
وأتى هيكله مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810، أبعاده (162.4/77/7.4) ملم.
وأتت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1208/2644) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 429 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-1" مع واجهات HIOS 16، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek Helio G200 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
21/02/2026 13:12:34
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لهواة التصوير.. Vivo تعلن عن هاتفها الأحدث
Lebanon 24
لهواة التصوير.. Vivo تعلن عن هاتفها الأحدث
21/02/2026 13:12:34
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجهز بكاميرات رؤية ليلية.. هاتف مصفح جديد تعرفوا إليه
Lebanon 24
مُجهز بكاميرات رؤية ليلية.. هاتف مصفح جديد تعرفوا إليه
21/02/2026 13:12:34
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد ومتطور من Vivo.. هذه مميزاته
Lebanon 24
هاتف جديد ومتطور من Vivo.. هذه مميزاته
21/02/2026 13:12:34
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
روسيا
ابيكس
سوميا
درويد
ساسي
حمية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"واتسآب" تطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. إلكيم التفاصيل
Lebanon 24
"واتسآب" تطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. إلكيم التفاصيل
01:00 | 2026-02-21
21/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي
23:00 | 2026-02-20
20/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنية ثورية من مايكروسوفت لحفظ الأرشيفات الرقمية على الزجاج
Lebanon 24
تقنية ثورية من مايكروسوفت لحفظ الأرشيفات الرقمية على الزجاج
15:06 | 2026-02-20
20/02/2026 03:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة
Lebanon 24
سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة
12:19 | 2026-02-20
20/02/2026 12:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة
12:00 | 2026-02-20
20/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:00 | 2026-02-21
"واتسآب" تطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. إلكيم التفاصيل
23:00 | 2026-02-20
أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي
15:06 | 2026-02-20
تقنية ثورية من مايكروسوفت لحفظ الأرشيفات الرقمية على الزجاج
12:19 | 2026-02-20
سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة
12:00 | 2026-02-20
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة
06:45 | 2026-02-20
بعد 5 أشهر من الإطلاق.. آبل تكشف عن أرقام انتشارِ نظام iOS 26 عالميًا
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24