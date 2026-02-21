هاتف جديد من الفئة الممتازة لهواة التصوير.. تعرّفوا إليه

قامت Tecno بإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّزته بأفضل المواصفات والكاميرات ليكون أداة مميزة لمحبي توثيق الصور والفيديوهات عالية الدقة.



وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 .



وأتى هيكله مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810، أبعاده (162.4/77/7.4) ملم.



وأتت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1208/2644) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 429 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-1" مع واجهات HIOS 16، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek Helio G200 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.(روسيا اليوم)

