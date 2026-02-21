تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من الفئة الممتازة لهواة التصوير.. تعرّفوا إليه

Lebanon 24
21-02-2026 | 04:00
هاتف جديد من الفئة الممتازة لهواة التصوير.. تعرّفوا إليه
هاتف جديد من الفئة الممتازة لهواة التصوير.. تعرّفوا إليه photos 0
قامت Tecno بإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّزته بأفضل المواصفات والكاميرات ليكون أداة مميزة لمحبي توثيق الصور والفيديوهات عالية الدقة.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وأتى هيكله مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810، أبعاده (162.4/77/7.4) ملم.

وأتت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1208/2644) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 429 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-1" مع واجهات HIOS 16، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek Helio G200 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.(روسيا اليوم)
