Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

الروبوتات الصينية تدخل العالم بدفع أميركي وتقنية متقدمة

Lebanon 24
22-02-2026 | 15:16
الروبوتات الصينية تدخل العالم بدفع أميركي وتقنية متقدمة
الروبوتات الصينية تدخل العالم بدفع أميركي وتقنية متقدمة photos 0
كشفت شركة أميركية عن دورها كحلقة وصل لتوسيع نشاط شركات الروبوتات البشرية الصينية في الأسواق العالمية. تعمل OpenMind على تطوير نظام تشغيل مفتوح المصدر ومصمم خصيصًا للروبوتات، باسم OM1، وتقدم الدعم التقني والنظامي للشركات الصينية لتسهيل انتشار منتجاتها خارج الصين.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة OpenMind، يان ليباردت، إلى أن الصين تتقدم بشكل واضح على الولايات المتحدة في مجال أجهزة الروبوتات، بفضل سلاسل التوريد المتكاملة والمنافسة المحلية الشديدة التي تسرع دورات الابتكار.

وأضاف أن OpenMind تتعاون بالفعل مع شركات صينية مثل Unitree Robotics وUBTech Robotics وAgiBot وLimX Dynamics وBooster Robotics وEngine AI لتوسيع نطاق أعمالها دوليًا.

وقال ليباردت إن وجود شركات الروبوتات الصينية في وادي السيليكون يعكس تزايد اندماجها مع منظومة التكنولوجيا الأميركية.

وأضاف أن التنسيق الوثيق بين OpenMind والمصنعين الصينيين يمكن أن يسهل التعامل مع التحديات التنظيمية والتجارية والفنية، مما يسهم في تسريع إدخال منتجاتهم إلى السوق الأمريكية.

ويتميز نظام التشغيل OM1 بأنه مستقل عن نوع الجهاز، ما يتيح تشغيله على منصات مختلفة من الروبوتات البشرية والرباعية العجلات وحتى الطائرات بدون طيار، مع دمج مدخلات متعددة مثل الرؤية والصوت والبيانات المكانية لاتخاذ القرارات بدقة.

وأكد ليباردت أن تركيز OpenMind ينصب على التطبيقات التي تتفاعل مع البشر مباشرة، مثل المتاجر والمستشفيات والمدارس، دون نية لدخول سوق الروبوتات الصناعية، التي تعتبر ناضجة بالفعل بوجود شركات مثل أمازون.

كما يمتد التعاون بين OpenMind والشركات الصينية إلى جانب التسويق، بحسب جافين وونغ، رئيس قسم التسويق بالشركة في سان فرانسيسكو، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية غالبًا ما تواجه صعوبة في بناء سمعة قوية خارج آسيا.

من خلال التعاون مع OpenMind، يمكن لهذه الشركات تبني استراتيجيات تسويقية محلية لجذب العملاء العالميين وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

