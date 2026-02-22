تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

طائرات بدون طيار تلاحق السرقات وتكشف الحرائق في سيدني

Lebanon 24
22-02-2026 | 16:30
طائرات بدون طيار تلاحق السرقات وتكشف الحرائق في سيدني
تحولت بلدة مورّي الصغيرة، الواقعة على بُعد نحو 370 ميلاً شمال غرب سيدني، إلى أرض اختبار جديدة لأساليب الشرطة الأسترالية الحديثة. فقد تم تركيب طائرتين بدون طيار على سطح مركز الشرطة المحلي، جاهزتين للنشر خلال دقائق، لكن المفاجأة هي أن الطائرات يتم التحكم فيها بالكامل عن بُعد بواسطة طيارين معتمدين في سيدني، على بعد حوالي 370 ميلاً.

ويأتي ذلك ضمن إطلاق تجربة PolAir-rural، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، وتهدف إلى إعادة تصميم طريقة مراقبة الشرطة والاستجابة للحوادث في المناطق الريفية الشاسعة.

وتعد مورّي، التي يقطنها نحو 7,100 نسمة، مكانًا عمليًا للتجربة، نظرًا لمعدلات مرتفعة من جرائم الملكية والسرقة والتخريب، والتي كانت تقيدها الطرق التقليدية في التعامل مع الجرائم بسبب بُعد الدعم الجوي المتخصص ومحدودية الموارد المحلية.

تجربة الطائرات بدون طيار ذاتية الإقلاع
بحلول كانون الثاني 2026، تم تركيب أولى الطائرات على سطح مركز الشرطة، داخل وحدة إرساء آلية مكتفية ذاتيًا، حيث يمكن للطائرات الإقلاع والقيام بالمهام والعودة لإعادة الشحن دون أي تدخل ميداني. ويتم التحكم بالطائرات عن بُعد، بهدف توسيع نطاق الدعم الجوي في المناطق الإقليمية التي تفتقر عادة إلى هذا النوع من الدعم.

يتم مراقبة الطائرات من مركز عمليات مركزي في بنكستاون، حيث يتابع الطيارون البث المباشر من الكاميرات المثبتة على الطائرات، في الوقت نفسه الذي يحصل فيه رجال الشرطة المحليون على نفس المعلومات المرئية، مما يعزز سرعة ودقة الاستجابة.

ووفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز، تُعد هذه المبادرة أول حالة في أستراليا للطائرات بدون طيار التي تُدار بالكامل عن بُعد بدون وجود طيار في موقع الإطلاق، باستخدام منصات DJI Matrice 4-TD المزودة بكاميرات عالية الدقة قادرة على نقل البث المباشر بشكل واضح ومستقر.

دور الطائرات في مكافحة الجريمة والطوارئ

 
يتم تفعيل الطائرات بشكل انتقائي عادةً أثناء الحوادث الخطيرة، مثل حالات السرقة، حيث يمكن للطائرة تقديم رؤية مباشرة من الأعلى في دقائق معدودة. وقد أثبتت الطائرات جدواها في تتبع السيارات المسروقة، مما يقلل الحاجة للمطاردات الخطرة ويحمي الشرطة والجمهور.

وقد ساعد النظام بالفعل في استعادة عدة سيارات مسروقة. ففي إحدى الحالات، تم العثور على مركبة سرقت من فندق بالقرب من نهر بعد أن ساعدت الطائرة في تضييق نطاق البحث. وفي حادثة أخرى، تم استعادة سيارتين مسروقتين من منزل زوجين مسنين بمساعدة الدعم الجوي، وتم القبض على المسؤولين عن السرقة.

وبالإضافة إلى مكافحة الجريمة، تم استخدام الطائرات في حالات الطوارئ مثل الحرائق المحلية، حيث ساعدت تقنياتها المتقدمة في اكتشاف الحرائق وتقديم تنبيهات سريعة لفرق الإطفاء. كما دعمت الشرطة في حالات الاعتداء والاضطرابات العامة، موفرةً صورة كاملة وفورية للموقف من الجو.

