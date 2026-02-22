أصغر سيارة كهربائية تتحوّل إلى تجربة قيادة خارقة ومجنونة

تمكّن فريق من DM Performance في المتحدة من تحويل سيارة Renault Twizy الحضرية الصغيرة، التي توقفت عن الإنتاج في 2023، إلى مركبة كهربائية خارقة الأداء. الفريق استبدل محركها الأصلي بواحد من أقوى الدراجات النارية الكهربائية في العالم، وهو محرك Stark Varg.

كانت Twizy الأصلية مصممة كسيارة صغيرة للمدينة، بمحرك ينتج 17 حصانًا فقط، ووزنها نحو 450 كجم، وسرعتها القصوى بين 48 و80 كلم/س، مما يجعلها أقرب إلى سكوتر مغلق بأبواب.

تحويل Twizy إلى وحش كهربائي

محرك Stark Varg يولد نحو 80 حصانًا وعزم يصل إلى 692 رطل-قدم، أي أكثر من أداء سيارات رياضية فاخرة مثل Lamborghini Aventador. لتحقيق ذلك، قام الفريق بتفكيك Twizy بالكامل وإزالة محركها الأصلي، ثم تركيب المحرك الجديد مع نظام ناقل حركة مخصص وسلسلة نقل بدلاً من نظام الدفع المباشر. كما تم تعديل التفاضل الخلفي بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ وزيت عالي الضغط لتحمل الكبير.

كما استبدل الفريق بطارية Twizy الأصلية (100 كجم) ببطارية أخف وزنًا (32 كجم) من Stark Varg توفر طاقة أكبر وتصريف أسرع، وتم تركيب نظام تعليق Maxpeedingrods لتقليل خطر الانقلاب.

أداء مذهل وتحديات ممتعة



أصبح الآن لعزم Twizy المعدلة قدرة أعلى من Lamborghini Aventador (509 رطل-قدم)، وقد تمكنت في اختبار تسارع حتى 161 كلم/س من التفوق على سيارة Audi S1 Quattro بسبب وزنها الخفيف بشكل ملحوظ. كما قامت بأداء دونتس عالية السرعة حول Aventador، لتظهر قدرة العزم الهائلة في شاسيه خفيف.

النتيجة النهائية ليست مجرد سيارة أسرع، بل تجربة متطرفة ومسلية تظهر كيف يمكن حتى لأصغر سيارات المدينة الكهربائية أن تتحول إلى مشروع علمي مجنون لعشاق الأداء.