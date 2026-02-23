تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

لتعزيز الإنتاجية.. غوغل تدعم كروم بميزات جديدة

Lebanon 24
23-02-2026 | 01:10
لتعزيز الإنتاجية.. غوغل تدعم كروم بميزات جديدة
لتعزيز الإنتاجية.. غوغل تدعم كروم بميزات جديدة photos 0
أعلنت شركة غوغل تحديثا جديدا لمتصفحها الشهير كروم، يقدّم مجموعة من الميزات التي طال انتظارها، تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتجربة الاستخدام داخل المتصفح. 

وتشمل هذه الإضافات ميزة العرض المنقسم وأدوات التعليقات على ملفات "PDF"، بالإضافة إلى خيار لحفظ الملفات مباشرة في خدمة غوغل درايف.
 
والميزة الأبرز في التحديث الجديد هي ميزة العرض المنقسم، التي تتيح للمستخدمين عرض صفحتين أو تبويبتين في نافذة واحدة بشكل جانبي.

وتساعد هذه الميزة على تقليل التنقّل بين علامات التبويب المختلفة، ما يسهل العمل على أكثر من صفحة في الوقت نفسه، مثل مشاهدة فيديو أثناء تدوين ملاحظات أو مقارنة محتوى بين موقعين.

ويمكن تفعيل العرض المنقسم عبر النقر بالزر الأيمن على تبويب واختيار "Open Link in Split View"، أو من خلال رمز مخصص في شريط أدوات المتصفح يظهر بجانب شريط العناوين.

ويسمح التحديث أيضًا بتعديل عرض كل جزء من الشاشة بسحب الفاصل بينهما.
 
وأضاف كروم أيضًا أدوات جديدة للتعامل مع ملفات PDF مباشرة داخل المتصفح.

ففي السابق، كان المستخدمون مضطرين إلى تحميل ملفات PDF ثم فتحها في تطبيقات خارجية للتعديل أو التوقيع.

أما الآن، فيمكنهم تمييز النصوص، إضافة ملاحظات، أو حتى توقيع المستندات من دون الحاجة لبرامج إضافية.

وتظهر هذه الأدوات عند فتح ملف PDF داخل كروم عبر رمز جديد يشبه الخط المتعرّج، يفتح لوحة أدوات تسمح بتغيير حجم القلم ولونه، وإضافة التعليقات بسهولة.

وتُعد هذه الخطوة تحسينًا مهمًا في تجربة العمل على المستندات مباشرةً من دون الاعتماد على تطبيقات خارجية.
 
من الميزات العملية الأخرى في التحديث الجديد هي "Save to Google Drive"، التي تتيح للمستخدمين حفظ ملفات PDF مباشرة إلى غوغل Drive من دون الحاجة لتحميلها إلى الجهاز ثم رفعها يدويًا.

وتظهر أيقونة Drive ضمن شريط أدوات PDF داخل كروم، ويمكن عبرها اختيار الحساب والمجلد الذي تريد حفظ الملف فيه. ويُسهم هذا الخيار في تبسيط عملية تنظيم وحفظ الملفات، ويجعل الوصول إليها أسهل عبر الأجهزة المختلفة المرتبطة بحساب المستخدم. 

وتأتي هذه الميزات في وقت يشهد فيه كروم منافسة متزايدة من المتصفحات الأخرى التي توفر تجارب أكثر تكاملاً للعمل والإنتاجية.

وتُظهر هذه الإضافات رغبة غوغل في الحفاظ على ريادة متصفحها من خلال دمج أدوات مفيدة داخل بيئة عمل المتصفح نفسها، بدلًا من الاعتماد على تطبيقات خارجية. (إرم نيوز) 
