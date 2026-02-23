"أونور" تستعد لإطلاق هاتف Magic V6 القابل للطي

تستعد شركة أونور للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V6 خلال أيام، إلى جانب استعراض هاتفها "الروبوت" الذي لمحت إليه العام الماضي، وذلك ضمن مشاركتها المرتقبة في معرض 2026 في .



وتحمل فعالية الشركة هذا العام شعار "Believers in AI Future"، في إشارة واضحة إلى تركيزها على كمحور رئيسي لأجهزتها الجديدة، والتي تشمل أيضًا جهازها اللوحي المرتقب MagicPad 4.

ويأتي Magic V6 خلفًا لهاتف Magic V5، الذي يُعد من أنحف الهواتف القابلة للطي في فئته، ونافس بقوة أجهزة مثل Samsung Z Fold 7، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".



وتعد الشركة بهاتف أنحف وأكثر متانة، مع بطارية أكبر حجمًا.

وللمقارنة، يحمل Magic V5 بطارية بسعة 5820 مللي أمبير/ساعة، متفوقًا على بطارية Galaxy Z Fold 7 البالغة 4400 مللي أمبير/ساعة.



أما التسريبات الأخيرة فتشير إلى أن Magic V6 قد يأتي ببطارية ضخمة تصل إلى 7150 مللي أمبير/ساعة، ما قد يمنحه أفضلية واضحة في عمر الاستخدام، إذا صحت هذه المعلومات.



كما أظهرت صور مسربة تصميمًا نحيفًا للغاية، ما يعزز التوقعات بأن "أونور" تراهن بقوة على الجمع بين النحافة والسعة الكبيرة للبطارية، وهي معادلة طالما شكلت تحديًا في فئة الهواتف القابلة للطي.

إلى جانب الهاتف القابل للطي، تعود "أونور" لاستعراض مشروعها المثير للجدل: "الهاتف الروبوت".



الفكرة تقوم على تقديم جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي بوصفه "رفيقًا ذكيًا متنقلًا". أبرز ما يميز هذا الهاتف هو الكاميرا القابلة للتمدد والدوران، بحيث تتحرك لتتبع المشهد أمامها، في تجربة توصف بأنها أقرب إلى سلوك كائن حي يراقب العالم من حوله.



ومن المتوقع أن تكشف الشركة تفاصيل أوسع حول هذا الجهاز خلال المعرض، تمهيدًا لإطلاق محتمل في وقت لاحق من العام. (العربية)