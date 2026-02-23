تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تصوير خفي في الأماكن العامة... النظارات الذكية تثير مخاوف الخصوصية!

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:45
A-
A+
تصوير خفي في الأماكن العامة... النظارات الذكية تثير مخاوف الخصوصية!
تصوير خفي في الأماكن العامة... النظارات الذكية تثير مخاوف الخصوصية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اتساع انتشار النظارات الذكية المزوّدة بكاميرات، تتزايد الهواجس المرتبطة بالخصوصية، ولا سيما احتمال تصوير الأشخاص في الأماكن العامة من دون علمهم.

ومن بين أبرز هذه الأجهزة نظارات Meta Ray-Bans التابعة لشركتَي Meta وRay-Ban، إذ تبدو للوهلة الأولى كنظارات عادية، لكنها تضم كاميرا صغيرة مدمجة في أعلى الإطار، إلى جانب ضوء LED يُفترض أن يشير إلى بدء التسجيل.

ويحذّر خبراء في مجال التكنولوجيا من أن غالبية المستخدمين لا يمكنهم تمييز هذه النظارات بسهولة، ما يفتح الباب أمام إساءة استخدامها لتسجيل الفيديو أو الصوت من دون موافقة، بما يشمل فئات ضعيفة كالعاملين والعاطلين عن العمل والنساء، وفق ما أورد موقع CENT.

وتتيح هذه النظارات، إضافة إلى طرازات أخرى مثل منتجات شركة Oakley، التقاط الصور وتسجيل الفيديو إمّا عبر زر مخصّص على ذراع النظارة أو باستخدام أوامر صوتية مثل:
"Hey Meta, take a photo" أو "Hey Meta, take a video".

كما تصدر الأجهزة تنبيهات صوتية وإشارات ضوئية عند التصوير أو التسجيل، إلا أنّ هذه المؤشرات غالبًا ما تكون غير واضحة، خصوصًا في ضوء الشمس القوي.

ورغم الفوائد المحتملة لهذه التقنية، كدعم ضعاف البصر أو تمكين الفنانين والطهاة من توثيق أعمالهم أثناء الأداء، فإن غياب الأطر التنظيمية الواضحة لاستخدام النظارات الذكية يجعلها مصدر قلق حقيقي على الخصوصية.

إذ لا تزال القوانين التي تنظّم استخدامها محدودة أو غير صارمة، ما يفسح المجال أمام ممارسات مسيئة مثل التصوير غير المصرّح به، والتنمر، وحتى مراقبة المشاركين في الاحتجاجات أو المتواجدين في أماكن عامة حسّاسة.

ويشدّد الخبراء على أنّ الخطوة الأولى للحماية تكمن في التعرّف إلى علامات هذه النظارات، كضوء LED الخاص بالتسجيل، والتنبيهات الصوتية، إضافة إلى الانتباه لشكل الإطار ومكان الكاميرا المدمجة. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زوكربيرغ: النظارات الذكية ستحل محل الهواتف المحمولة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نظارات ذكية تحمي عينيك وتتكيف مع كل ضوء
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24

دمين

مارس

نبيه

زايد

تنمر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
03:32 | 2026-02-23
Lebanon24
01:10 | 2026-02-23
Lebanon24
23:00 | 2026-02-22
Lebanon24
16:30 | 2026-02-22
Lebanon24
15:16 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24