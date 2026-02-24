تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:36
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة هونر الصينية، ومقرها شنتشن، أنها ستكشف عن أول روبوت بشري لها يوم 1 آذار، قبيل انطلاق معرض Mobile World Congress 2026 في برشلونة، في خطوة تمثل دخولها عالم الأجهزة الذكية المادية إلى ما بعد الهواتف المحمولة.

ونشرت الشركة مقطع فيديو ترويجي على يوتيوب مدته 39 ثانية يظهر الروبوت باللون الأسود مع كاميرا على الرأس وشريط ضوئي أزرق على الصدر والذراع، دون الإعلان عن المواصفات أو الاسم أو السعر بعد. من المتوقع أن يشارك الروبوت على المسرح مع هاتف هونر الروبوتي ضمن منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، حيث صُمم للاستخدام في المنازل ومتاجر التجزئة لتقديم المساعدة اليومية.

 

كما ستكشف هونر عن مجموعة من أجهزتها الجديدة، أبرزها الهاتف التجريبي HONOR Robot Phone، والهاتف القابل للطي HONOR Magic V6، إلى جانب الجهاز اللوحي MagicPad4 واللابتوب MagicBook Pro 14، مع التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية مع الحفاظ على تصاميم نحيفة.

ويشهد سوق الروبوتات البشرية تنافساً متزايداً بين شركات مثل تسلا، Boston Dynamics، Figure، Unitree، وسط نمو كبير للسوق. وأظهر تقرير لشركة Omdia أن السوق حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 500% عام 2025، مع شحن حوالي 13 ألف وحدة عالمياً، غالبيتها من شركات صينية.

مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الشاشات إلى الأجهزة المادية، تستثمر شركات الهواتف الصينية مثل هونر، شاومي، أوبو، وفيفو في منصات ذكاء اصطناعي يمكنها تشغيل الروبوتات المستقبلية، لتسريع وصول مساعدين بشريين للمنازل وقطاع الخدمات، ومواكبة ما يُعرف بعصر ما بعد الهواتف الذكية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبوت بشري جديد‎.. هذا ما يفعله
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
موضة جديدة تتجاوز "لابوبو": روبوت صغير يصنع البهجة ويتفاعل مع البشر
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روبوت اجتماعي يعمل من دون تدخل بشري
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

المستقبل

برشلونة

الصينية

بيل ان

يوتيوب

التركي

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
10:44 | 2026-02-24
Lebanon24
10:21 | 2026-02-24
Lebanon24
07:10 | 2026-02-24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24