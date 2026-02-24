روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية

أعلنت شركة هونر ، ومقرها شنتشن، أنها ستكشف عن أول روبوت بشري لها يوم 1 آذار، قبيل انطلاق معرض Mobile World Congress 2026 في ، في خطوة تمثل دخولها عالم الأجهزة الذكية المادية إلى ما بعد الهواتف المحمولة.

ونشرت الشركة مقطع فيديو ترويجي على مدته 39 ثانية يظهر الروبوت باللون الأسود مع كاميرا على الرأس وشريط ضوئي أزرق على والذراع، دون الإعلان عن المواصفات أو الاسم أو السعر بعد. من المتوقع أن يشارك الروبوت على المسرح مع هاتف هونر الروبوتي ضمن منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، حيث صُمم للاستخدام في المنازل ومتاجر التجزئة لتقديم المساعدة اليومية.

كما ستكشف هونر عن مجموعة من أجهزتها الجديدة، أبرزها الهاتف التجريبي HONOR Robot Phone، والهاتف القابل للطي HONOR Magic V6، إلى جانب الجهاز اللوحي MagicPad4 واللابتوب MagicBook Pro 14، مع التركيز على ميزات لتحسين الإنتاجية مع الحفاظ على تصاميم نحيفة.

ويشهد سوق الروبوتات البشرية تنافساً متزايداً بين شركات مثل ، Boston Dynamics، Figure، Unitree، وسط نمو كبير للسوق. وأظهر تقرير لشركة Omdia أن السوق حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 500% عام 2025، مع شحن حوالي 13 ألف وحدة عالمياً، غالبيتها من شركات صينية.

مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الشاشات إلى الأجهزة المادية، تستثمر شركات الهواتف الصينية مثل هونر، شاومي، أوبو، وفيفو في منصات ذكاء اصطناعي يمكنها تشغيل الروبوتات المستقبلية، لتسريع وصول مساعدين بشريين للمنازل وقطاع الخدمات، ومواكبة ما يُعرف بعصر ما بعد الهواتف الذكية.