تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لوكهيد مارتن تختبر نظام ذكاء اصطناعي جديد على مقاتلة F-35

Lebanon 24
24-02-2026 | 23:00
A-
A+
لوكهيد مارتن تختبر نظام ذكاء اصطناعي جديد على مقاتلة F-35
لوكهيد مارتن تختبر نظام ذكاء اصطناعي جديد على مقاتلة F-35 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأميركية عن اختبار نظام ذكاء اصطناعي جديد على مقاتلة F-35 Lightning II، يهدف إلى مساعدة الطيارين على التعرف على التهديدات بشكل أسرع وأكثر دقة أثناء المعارك.

ويُعرف النظام باسم Project Overwatch، وهو قادر على تحديد الأهداف غير المعروفة تلقائياً وتقديم هوية قتالية فورية للطيار، مما يعزز الوعي الموقعي ويسرع عملية اتخاذ القرار في الميدان، وفق بيان الشركة.

وأوضحت لوكهيد أن الاختبار جرى في قاعدة نيلس الجوية بولاية نيفادا، ويعد أول استخدام لنموذج ذكاء اصطناعي تكتيكي في الطيران لتوليد هوية قتالية مستقلة على شاشة الطيار. ويقوم النظام بحل الالتباسات بين مصادر الإشعاع الراديوي المختلفة، ما يقلل زمن اتخاذ القرار ويزيد فعالية العمليات.

ويعمل الخوارزم الذكي على حواسيب الطائرة، مع قدرة المهندسين على تدريب النموذج بسرعة على أي مصادر إشعاع جديدة وإعادة تحميله ضمن دورة التخطيط نفسها للرحلة التالية. وقد وصف نائب رئيس لوكهيد مارتن لنظم القتال على F-35، جيك ويرتز، هذا التطوير بأنه يمثل تكنولوجيا الجيل السادس على منصة من الجيل الخامس، مؤكداً أهمية الدمج المستمر للأداء المتقدم عبر تحديثات برمجية للطائرات الحالية.

ويأتي هذا الابتكار في ظل بيئة قتالية متطورة تشمل تهديدات من طائرات مسيرة وصواريخ، ويهدف إلى تعزيز جاهزية مقاتلات F-35 لمواجهة التحديات المستقبلية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الهولندي: يمكن كسر حماية برمجيات مقاتلة F-35
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 07:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي ومجسات نانوية.. اختبار بول منزلي لكشف السرطان مبكراً
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 07:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: خلال المناورات في مضيق هرمز اختبرت صواريخ كروز التي عززت بأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدمت مسيّرات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 07:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق أول روبوت ذكاء اصطناعي «محاكي بيولوجياً»
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 07:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس

المستقبل

ام باسم

دريب

بولا

لايت

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-02-25
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
13:36 | 2026-02-24
Lebanon24
10:44 | 2026-02-24
Lebanon24
10:21 | 2026-02-24
Lebanon24
07:10 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24