لوكهيد مارتن تختبر نظام ذكاء اصطناعي جديد على مقاتلة F-35

أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأميركية عن اختبار نظام ذكاء اصطناعي جديد على مقاتلة F-35 Lightning II، يهدف إلى مساعدة الطيارين على التعرف على التهديدات بشكل أسرع وأكثر دقة أثناء المعارك.

ويُعرف النظام باسم Project Overwatch، وهو قادر على تحديد الأهداف غير المعروفة تلقائياً وتقديم هوية قتالية فورية للطيار، مما يعزز الوعي الموقعي ويسرع عملية اتخاذ القرار في الميدان، وفق بيان الشركة.

وأوضحت لوكهيد أن الاختبار جرى في قاعدة نيلس الجوية بولاية نيفادا، ويعد أول استخدام لنموذج ذكاء اصطناعي تكتيكي في الطيران لتوليد هوية قتالية مستقلة على شاشة الطيار. ويقوم النظام بحل الالتباسات بين مصادر الإشعاع الراديوي المختلفة، ما يقلل زمن اتخاذ القرار ويزيد فعالية العمليات.

ويعمل الخوارزم الذكي على حواسيب الطائرة، مع قدرة المهندسين على تدريب النموذج بسرعة على أي مصادر إشعاع جديدة وإعادة تحميله ضمن دورة التخطيط نفسها للرحلة التالية. وقد وصف لوكهيد مارتن لنظم القتال على F-35، جيك ويرتز، هذا التطوير بأنه يمثل تكنولوجيا الجيل السادس على منصة من الجيل الخامس، مؤكداً أهمية الدمج المستمر للأداء المتقدم عبر تحديثات برمجية للطائرات الحالية.

ويأتي هذا الابتكار في ظل بيئة قتالية متطورة تشمل تهديدات من طائرات مسيرة وصواريخ، ويهدف إلى تعزيز جاهزية مقاتلات F-35 لمواجهة التحديات المستقبلية.