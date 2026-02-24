مؤسس تيليجرام يحذر: روسيا تحاول تقييد وصول الملايين للمنصة

أكد مؤسس تطبيق تيليجرام، ، أن تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك بعد تقارير إعلامية روسية أفادت بأن السلطات فتحت دعوى جنائية ضده.

ويواجه تيليجرام، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط ويُستخدم على نطاق واسع في روسيا وأوكرانيا، محاولات روسية لحجبه، مع توجيه عشرات الملايين من المستخدمين نحو بديل مدعوم من الدولة يُعرف باسم .

وكتب دوروف على قناته في تيليجرام: "فتحت روسيا قضية جنائية ضدي بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول إلى تيليجرام في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير".