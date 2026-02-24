تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

مؤسس تيليجرام يحذر: روسيا تحاول تقييد وصول الملايين للمنصة

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:00
مؤسس تيليجرام يحذر: روسيا تحاول تقييد وصول الملايين للمنصة
أكد مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، أن روسيا تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك بعد تقارير إعلامية روسية أفادت بأن السلطات فتحت دعوى جنائية ضده.

ويواجه تيليجرام، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط ويُستخدم على نطاق واسع في روسيا وأوكرانيا، محاولات روسية لحجبه، مع توجيه عشرات الملايين من المستخدمين نحو بديل مدعوم من الدولة يُعرف باسم ماكس.

وكتب دوروف على قناته في تيليجرام: "فتحت روسيا قضية جنائية ضدي بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى تيليجرام في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير".

 

