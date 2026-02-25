تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
25-02-2026 | 00:11
ميزة جديدة من واتسآب طال انتظارها.. تعرفوا إليها
ميزة جديدة من واتسآب طال انتظارها.. تعرفوا إليها photos 0
يسعى تطبيق واتساب لإضافة ميزة طال انتظارها من قبل المستخدمين، وهي جدولة الرسائل، بحيث يمكن إرسالها تلقائيًا في وقت وتاريخ محددين دون الحاجة لفتح التطبيق في تلك اللحظة.

وظهرت هذه الميزة مؤخرًا في النسخة التجريبية من التطبيق على نظامiOS، مما يشير إلى أن واتساب تعمل على تطويرها بنشاط قبل طرحها رسميًا للمستخدمين. لكن حتى الآن، لا تزال الميزة قيد الاختبار ولم تُطرح بعد للمستخدمين في النسخ العامة.

وتسمح ميزة جدولة الرسائل للمستخدمين كتابة نص الرسالة قبل موعد إرسالها، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين ليقوم واتساب بإرسالها تلقائيًا في اللحظة المحددة، دون تدخل يدوي لاحقًا.

وتشبه هذه الإمكانية ما تقدمه بعض تطبيقات المراسلة المنافسة بالفعل، مثل Google Messages، لكنها ستكون مدمجة بشكل مباشر داخل واتساب نفسه.

وستعمل الميزة في كل من المحادثات الفردية والمجموعات، مما يسمح للمستخدمين بجدولة التذكيرات، التهاني بعيد الميلاد، أو الرسائل المهمة في الوقت المثالي دون أن ينسوها.

وسيكون لدى المستخدمين أيضًا قسم داخلي خاص بالرسائل المجدولة في شاشة معلومات الدردشة، حيث يمكنهم مراجعة هذه الرسائل وتعديلها أو حذفها قبل إرسالها، دون أن يعلم المستلم بذلك.

وحتى الآن، لم تعلن واتساب رسميًا عن موعد إطلاق ميزة جدولة الرسائل في النسخة العامة للتطبيق. لكن التوقعات التقنية تشير إلى أن الاختبارات جارية، ومن المرجح أن يتم طرحها تدريجياً لأجهزة iOS في البداية، ثم تتبعه نسخ أندرويد لاحقًا.(إرم نيوز)

