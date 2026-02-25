تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هاتف جديد متطور قريبا في الأسواق.. هذه ميزاته

Lebanon 24
25-02-2026 | 02:11
هاتف جديد متطور قريبا في الأسواق.. هذه ميزاته
هاتف جديد متطور قريبا في الأسواق.. هذه ميزاته photos 0
كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن علامة Nothing ستطرح هاتفها بمواصفات مميزة وقدرات تصوير ممتازة قريبا.

وحصل هاتف Nothing Phone (4a) على هيكل مميز التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وأكثر ما يميزه شكل مصابيح الإضاءة التفاعلية الموجودة على واجهته الخلفية.

ووفق التسريبات، حصل الجهاز أيضا على شاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 453 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3000 nits، وحميت بطبقة من Panda Glass الشديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Nothing OS 4.0 قابلة للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5080 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واط.

