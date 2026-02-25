تحذير لمستخدمي "آيفون"..احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتكم!

قام باحثون في مجال الأمن السيبراني بالتحذير من عملية احتيال تستهدف مستخدمي "آيفون" و"آيباد" عبر استغلال ميزة دعوات التقويم، وبأسلوب لا يتطلب تثبيت أي تطبيقات أو برامج ضارة على الجهاز.وتعتمد الحيلة على إرسال دعوات تقويم مزيفة تؤدي إلى إغراق أجهزة الضحايا بتنبيهات وهمية تبدو رسمية، وتهدف إلى إثارة القلق أو إغراء المستخدمين من أجل دفعهم إلى مشاركة معلوماتهم الشخصية، مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات المصرفية.وأوضح خبراء الأمن أن الهجوم يبدأ غالبا عندما ينقر المستخدم، دون قصد، على رابط خبيث أثناء تصفح الإنترنت، ما يؤدي إلى اشتراكه تلقائيا في تقويم مخفي. وبعد ذلك، يتمكن المحتالون من إرسال عدد غير محدود من الإشعارات مباشرة إلى الجهاز.وتظهر هذه التنبيهات بأشكال متعددة، مثل تحذيرات أمنية عاجلة أو إشعارات بفوز مزعوم بجوائز، أو رسائل وهمية، وهو ما يزيد من احتمال تصديقها، خاصة أن اشتراكات التقويم لا تمر عبر ، ما يجعلها تبدو موثوقة ويصعب إيقافها.ولفت الباحثون إلى أن هذا النوع من الاحتيال يشهد انتشارا متزايدا، مستفيدا من محاولات المهاجمين تجاوز أنظمة الحماية التقليدية في متاجر التطبيقات. وأكد خبراء الأمن أن شركة آبل لا ترسل مطلقا تحذيرات من الفيروسات أو رسائل أمنية عبر تطبيق التقويم.وينصح المختصون مستخدمي أجهزة آبل بعدم التفاعل مع الإشعارات المشبوهة أو النقر على دعوات التقويم غير المعروفة، مع ضرورة مراجعة إعدادات التقويم فور ملاحظة أي تنبيهات غير معتادة.