لن يتكرر حتى 2028.. خسوف كلي لـقمر الدم في هذا التاريخ

لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
لن يتكرر حتى 2028.. خسوف كلي لـ"قمر الدم" في هذا التاريخ
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد العالم في الفترة من 2 إلى 3 آذار المقبل خسوفا كليا يتحول خلاله لون القمر إلى الأحمر البرتقالي، في ما يعرف باسم "قمر
الدم
".
وسيستمر الخسوف الكلي لمدة 58 دقيقة، عندما يختفي القمر تماما داخل ظل الأرض الداكن (المنطقة المعروفة باسم dark umbral shadow)، ويتحول لونه إلى الأحمر بسبب انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.
ووفقا لموقع Time and Date المتخصص، تمتد مدة الخسوف الإجمالية من بداية دخول القمر في شبه ظل الأرض وحتى خروجه منها حوالي 5 ساعات ونصف، وتحديدا من الساعة 3:44 فجرا حتى 9:23 صباحا بتوقيت
شرق الولايات المتحدة
يوم الثلاثاء 3 آذار.
وسيتمكن سكان أميركا الشمالية من مشاهدة الخسوف، لكن الرؤية غير مضمونة للجميع بسبب
ضوء النهار
أو الغطاء السحابي أو انخفاض موقع القمر في الأفق أثناء الخسوف.
أما في
أوروبا
وإفريقيا ومعظم أنحاء
آسيا
، فلن يكون الخسوف مرئيا، وكذلك الحال في المناطق الشرقية من أميركا الشمالية، حيث سيبدأ القمر في الغروب بالتزامن مع وصوله إلى مرحلة الخسوف الكلي.
يذكر أن هذا الخسوف الكلي هو الأخير حتى ليلة رأس سنة 2028، وآخر خسوف يرى من أميركا الشمالية حتى 25-26 حزيران 2029. (روسيا اليوم)
كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟
Lebanon 24
كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟
09:15 | 2026-02-25
25/02/2026 09:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
Lebanon 24
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
05:55 | 2026-02-25
25/02/2026 05:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "آيفون"..احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتكم!
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "آيفون"..احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتكم!
04:19 | 2026-02-25
25/02/2026 04:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد متطور قريبا في الأسواق.. هذه ميزاته
Lebanon 24
هاتف جديد متطور قريبا في الأسواق.. هذه ميزاته
02:11 | 2026-02-25
25/02/2026 02:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها
00:11 | 2026-02-25
25/02/2026 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
