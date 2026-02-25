تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

لن يتكرر حتى 2028.. خسوف كلي لـ"قمر الدم" في هذا التاريخ

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:25
لن يتكرر حتى 2028.. خسوف كلي لـقمر الدم في هذا التاريخ
لن يتكرر حتى 2028.. خسوف كلي لـقمر الدم في هذا التاريخ photos 0
يشهد العالم في الفترة من 2 إلى 3 آذار المقبل خسوفا كليا يتحول خلاله لون القمر إلى الأحمر البرتقالي، في ما يعرف باسم "قمر الدم".
 
وسيستمر الخسوف الكلي لمدة 58 دقيقة، عندما يختفي القمر تماما داخل ظل الأرض الداكن (المنطقة المعروفة باسم dark umbral shadow)، ويتحول لونه إلى الأحمر بسبب انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.
 
ووفقا لموقع Time and Date المتخصص، تمتد مدة الخسوف الإجمالية من بداية دخول القمر في شبه ظل الأرض وحتى خروجه منها حوالي 5 ساعات ونصف، وتحديدا من الساعة 3:44 فجرا حتى 9:23 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 آذار. 
 
وسيتمكن سكان أميركا الشمالية من مشاهدة الخسوف، لكن الرؤية غير مضمونة للجميع بسبب ضوء النهار أو الغطاء السحابي أو انخفاض موقع القمر في الأفق أثناء الخسوف.

أما في أوروبا وإفريقيا ومعظم أنحاء آسيا، فلن يكون الخسوف مرئيا، وكذلك الحال في المناطق الشرقية من أميركا الشمالية، حيث سيبدأ القمر في الغروب بالتزامن مع وصوله إلى مرحلة الخسوف الكلي.
 
يذكر أن هذا الخسوف الكلي هو الأخير حتى ليلة رأس سنة 2028، وآخر خسوف يرى من أميركا الشمالية حتى 25-26 حزيران 2029. (روسيا اليوم) 

