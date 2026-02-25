لن يتكرر حتى 2028.. خسوف كلي لـقمر الدم في هذا التاريخ

يشهد العالم في الفترة من 2 إلى 3 آذار المقبل خسوفا كليا يتحول خلاله لون القمر إلى الأحمر البرتقالي، في ما يعرف باسم "قمر ".

وسيستمر الخسوف الكلي لمدة 58 دقيقة، عندما يختفي القمر تماما داخل ظل الأرض الداكن (المنطقة المعروفة باسم dark umbral shadow)، ويتحول لونه إلى الأحمر بسبب انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا لموقع Time and Date المتخصص، تمتد مدة الخسوف الإجمالية من بداية دخول القمر في شبه ظل الأرض وحتى خروجه منها حوالي 5 ساعات ونصف، وتحديدا من الساعة 3:44 فجرا حتى 9:23 صباحا بتوقيت يوم الثلاثاء 3 آذار.

وسيتمكن سكان أميركا الشمالية من مشاهدة الخسوف، لكن الرؤية غير مضمونة للجميع بسبب أو الغطاء السحابي أو انخفاض موقع القمر في الأفق أثناء الخسوف.



أما في وإفريقيا ومعظم أنحاء ، فلن يكون الخسوف مرئيا، وكذلك الحال في المناطق الشرقية من أميركا الشمالية، حيث سيبدأ القمر في الغروب بالتزامن مع وصوله إلى مرحلة الخسوف الكلي.

يذكر أن هذا الخسوف الكلي هو الأخير حتى ليلة رأس سنة 2028، وآخر خسوف يرى من أميركا الشمالية حتى 25-26 حزيران 2029. (روسيا اليوم)