سامسونغ توسع سلسلة هواتفها القابلة للطي مع طراز جديد

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:15
سامسونغ توسع سلسلة هواتفها القابلة للطي مع طراز جديد
كشفت تسريبات جديدة أن سامسونغ تعمل على إضافة طراز آخر إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي، تحت اسم "galaxy Z Wide Fold"، والذي يُتوقع أن يُعلن عنه هذا الصيف إلى جانب "Galaxy Z Fold 8" و"Galaxy Z Flip 8".

يأتي هذا التطوير في وقت تركز فيه الشركة على إطلاق سلسلة  Galaxy S26، بينما بدأ الاهتمام ينتقل نحو الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي.

بحسب التسريبات، كشفت النسخ التجريبية المبكرة من "One UI 9" عن جهاز يحمل الاسم الرمزي "H8"، مع وجود رسوم تظهر الهاتف في الوضع الفاتح والداكن. 

ووفقاً لهذه الرسوم أن الهاتف سيأتي بتصميم يشبه الكتاب، لكنه بعرض أكبر مقارنةً بـ"Galaxy Z Fold" المعتاد، وهو ما يتوافق مع الاسم غير الرسمي المتداول.

وحتى الآن، لا تظهر الرسوم مجموعة الكاميرات الخلفية؛ ما يجعل من الصعب تحديد أي تغييرات كبيرة في هذا الجانب.

ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أن سامسونغ ستبتعد عن لغة التصميم الحالية لسلسلة هواتفها القابلة للطي.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة خارجية بحجم 5.4 بوصة وشاشة داخلية بحجم 7.6 بوصة؛ ما يجعله مشابهًا للقياسات المزعومة لهاتف أبل القابل للطي الذي يعتقد أن شاشته الداخلية ستكون بمقاس 7.58 بوصة.

وإذا أطلقت سامسونغ الهاتف في تموز 2026، فقد تتمتع بميزة نسبية في سوق الهواتف فائقة العرض قبل وصول جهاز أبل في الخريف القادم.

السوق والأسعار
حتى الآن، لم تُكشف أي تفاصيل حول السعر أو التصنيف الدقيق لهذا الهاتف داخل خط الإنتاج، وما إذا Galaxy Z Wide Fold  سيكون بديلا للطراز القياسي Fold 8 أو منتجا فخما إضافيا أعلى منه.

لكن في جميع الأحوال، وجود هذا الطراز يعكس نية سامسونغ الواضحة في توسيع عروضها في فئة الهواتف القابلة للطي، خصوصًا مع توقع منافسة قوية من أبل لاحقًا.

ويشير ذلك إلى أن الشركة تسعى لتقديم خيارات متعددة للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة واسعة وشاملة للهواتف القابلة للطي، قبل أن تزداد المنافسة في السوق.

 
