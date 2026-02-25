تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا
Lebanon 24
25-02-2026
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدّثت
يوتيوب
اليوم خطة الاشتراك بريميوم
لايت
بإضافة ميزات جديدة، تشمل التشغيل في الخلفية والتنزيلات، سيتمكن المشتركون من مشاهدة معظم الفيديوهات بدون إعلانات، سواء عند المشاهدة دون اتصال بالإنترنت أو أثناء تشغيلها فى الخلفية.
قبل هذا التحديث، كانت ميزة التنزيلات وتشغيل الفيديو في الخلفية مقتصرة على خطة بريميوم الأغلى، سعر يوتيوب بريميوم لايت في
الولايات المتحدة
هو 7.99 دولار شهريًا، بينما تبلغ تكلفة يوتيوب بريميوم 13.99 دولار شهريًا.
توفر خطة بريميوم لايت إزالة الإعلانات من معظم الفيديوهات، لكنها لا تشمل كل الفيديوهات، كما أنها لا تمنح الوصول بدون إعلانات إلى تطبيق يوتيوب ميوزيك، كذلك معظم المحتوى غير الموسيقي يكون بدون إعلانات مع بريميوم لايت، بينما تظل الإعلانات موجودة في Shorts.
أما خطة يوتوب بريميوم فتزيل الإعلانات من جميع الفيديوهات، بما في ذلك المحتوى الموسيقي، بالإضافة إلى ميزات إضافية مثل التنقل السريع، قائمة الانتظار، واستئناف المشاهدة من حيث توقفت.
