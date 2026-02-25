تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا

Lebanon 24
25-02-2026 | 15:19
A-
A+

يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا
يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حدّثت يوتيوب اليوم خطة الاشتراك بريميوم لايت بإضافة ميزات جديدة، تشمل التشغيل في الخلفية والتنزيلات، سيتمكن المشتركون من مشاهدة معظم الفيديوهات بدون إعلانات، سواء عند المشاهدة دون اتصال بالإنترنت أو أثناء تشغيلها فى الخلفية.

قبل هذا التحديث، كانت ميزة التنزيلات وتشغيل الفيديو في الخلفية مقتصرة على خطة بريميوم الأغلى، سعر يوتيوب بريميوم لايت في الولايات المتحدة هو 7.99 دولار شهريًا، بينما تبلغ تكلفة يوتيوب بريميوم 13.99 دولار شهريًا.

توفر خطة بريميوم لايت إزالة الإعلانات من معظم الفيديوهات، لكنها لا تشمل كل الفيديوهات، كما أنها لا تمنح الوصول بدون إعلانات إلى تطبيق يوتيوب ميوزيك، كذلك معظم المحتوى غير الموسيقي يكون بدون إعلانات مع بريميوم لايت، بينما تظل الإعلانات موجودة في Shorts.

أما خطة يوتوب بريميوم فتزيل الإعلانات من جميع الفيديوهات، بما في ذلك المحتوى الموسيقي، بالإضافة إلى ميزات إضافية مثل التنقل السريع، قائمة الانتظار، واستئناف المشاهدة من حيث توقفت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطر توسّع دعمها للبنان: 420 مليون دولار مساعدات حيويَّة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين توسع استثماراتها في مصر بملياري دولار
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض الذهب بمقدار 1% ليصل سعره إلى 4922 دولارا للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نقوم بإنتاج 4 مليون طن من الفحم شهريا وزاد الإنتاج بنسبة 25% ما ساهم في تخفيض أسعار الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

✨ الخلف

يوم لا

يوتيوب

يوم 13

إنترنت

الاشتر

إنتر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-02-25
Lebanon24
09:15 | 2026-02-25
Lebanon24
07:25 | 2026-02-25
Lebanon24
05:55 | 2026-02-25
Lebanon24
04:19 | 2026-02-25
Lebanon24
02:11 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24